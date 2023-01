Talvez cause surpresa que o realizador Leonel Vieira tenha sido obrigado a fechar uma das suas produtoras durante a pandemia, a Stopline. Ele que, só com o remake de “Pátio das Cantigas”, fez 600 mil espectadores. Também será difícil de imaginar que Leonel Vieira tenha conseguido romper o mercado audiovisual brasileiro, em nome próprio, com um muito bem criticado “Último Animal” (vai estrear-se em Portugal este ano). E junte-se mais uma informação: neste momento, o realizador e produtor português já tem um pé, através de Espanha, nas plataformas de streaming.

Leonel Vieira conta já com 28 anos de carreira. Parece revigorado. Encontramo-lo à porta da Volf Entertainment, de que faz parte, na Rua Luciano Cordeiro, em Lisboa. Vem de óculos escuros, camisa, está descontraído. Antes de ser fotografado pelo Observador, pergunta: “Posso só ir buscar um casaco?”. E assim foi. Há quem tenha amuletos, um tipo de corte de cabelo ou até uma reza. O realizador português precisava do casaco para se sentir na pele que anda a construir desde os anos 90. É que num mercado como o português, que agora se quer universal, ou se segue confiante num rumo ou podemos cair na terceira via para qualquer pessoa que queira fazer disto vida: borda fora.

Estreou-se nas longas metragens em 1998, o mesmo ano em que foi estreado o filme “Zona J”. Ao mesmo tempo, realizou títulos como “Filme da Treta” (2006), “Arte de Roubar” (2008), “O Pátio das Cantigas” (2015), “Leão da Estrela” (2015) e “Canção de Lisboa” (2016) e conseguiu a proeza, segundo o próprio, de “não ter tido um desastre”. Agora, volta a trabalhar com a RTP, um dos seus parceiros mais antigos, na adaptação da obra de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, que se estreia, em formato de série, na segunda-feira 16 de janeiro. É um regresso a um universo de época onde esteve uma vez em 2002, com o seu filme luso-brasileiro “A Selva”, adaptação do livro com o mesmo nome de Ferreira de Castro. Filmou em Leiria, esteve durante um ano envolvido na escrita e encarou o projeto como uma espécie de reerguer da sua própria profissão, depois de uma pandemia que lhe criou “problemas que não deseja a ninguém”. “Estive a falar com uns produtores estrangeiros que viram o ‘Crime do Padre Amaro’ e não acreditaram quanto tinha custado. Não acreditam que se possa filmar com aquilo. O que está ali realizado custa mais dinheiro do que aquilo que de facto custou. O que há é uma enorme dedicação e um esforço tremendo para multiplicar os meios que tínhamos. O orçamento desta série era maior. Só que como determinei que ia fazer este projeto, não voltei atrás. Tive de encontrar todas as condições no dia-a-dia para que não se percebesse que nos faltava dinheiro”, diz numa longa conversa com o Observador.

Como sempre “disse o que pensava”, foi criando inimigos, ainda que não saiba bem por onde andam. Pensou em emigrar mas não aconteceu. Acredita que no cinema todos têm espaço, mas que o financiamento público “não pode ir todo, como tem ido, para o cinema de autor”. Lança críticas ao Instituto do Cinema e do Audiovisual e à política cultural, aos atrasos sucessivos nos apoios e ao medo daqueles que diz serem os “donos disto tudo”, muito “avessos a qualquer tipo de mudança”. Ainda assim, e sempre com o casaco vestido, quer ser positivo. Mesmo quando o tema é a ausência de espectadores nas salas portuguesas. Anda tudo de cabeça para baixo a olhar para o telemóvel e cá, poucos querem ver cinema português. Sinais dos tempos. Ou sinais de que Portugal está ainda muito atrasado? Está, está. Será a culpa de Leonel Vieira? Vamos ver. “Não tenho filmado. Desde que essa quebra de espectadores aconteceu não tenho filmado. Também estive no meu pousio. Garanto que estou a fazer de tudo para voltar a fazê-lo”, garante. A confiança pode ser tramada. Ou não. Pode ser também o caminho para o sucesso.

