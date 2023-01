Ouvem-se as badaladas de um sino de igreja como sinal de começo. Num ambiente escuro e esfumaçado de um antigo hospital – edifício que foi em tempos parte do complexo do Hospital Militar da Estrela, em Lisboa – um conjunto de personagens transporta-nos para o passado. Estamos em 1924. À nossa frente Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, a musa pessoana Ofélia Queiroz e o poeta norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849), entre outras figuras que surgem nas sombras de um espetáculo imersivo que conjuga teatro, performance e mistérios por desvendar. Ficção de um passado, com traços históricos evocáveis, ressaltam Pessoa e Poe que, mesmo não sendo contemporâneos, se encontram numa relação tensa, feita de ciúmes e traição. São estes os elementos principais de “A Morte do Corvo”, peça que estreia esta sexta-feira, dia 13, no espaço cultural e criativo que agora ocupa estas instalações, intitulado House of the Neverless – lá iremos.

Com direção artística de Nuno Moreira, encenação de Ana Padrão e coreografia de Bruno Rodrigues, a criação comporta um elenco de nove atores e atrizes que, ao longo de quase duas horas, irão vaguear por um espaço com cerca de dois mil metros quadrados, que cada visitante (espectador, diga-se) pode explorar livremente. Pelo meio, surgem alguns momentos em que a interação entre público e intérpretes se desenvolve – muitos deles à revelia da escolha de cada personagem. O que sucede? O mistério não se deixa revelar por completo. É preciso ver para crer.

Mas voltemos à história que se conta: Pessoa convida o seu amigo Mário para o ritual de iniciação à Ordem dos Corvos, uma sociedade que procura o segredo da vida para além da morte. A Ordem, liderada por Edgar Allan Poe, esconde-se no andar de cima do edifício, a “funerária” Nevermore. Vários acontecimentos vão precipitar o autor de “Mensagem” num ciclo depressivo que terminará da pior forma, e tudo parece orquestrado por Poe, movido por uma incontrolável inveja da genialidade de Pessoa.

