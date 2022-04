Entrevista a Ádám Sanyó, analista eleitoral. "O Fidesz compreendeu bem a psique húngara"

Acha que esse projeto influenciou a oposição, ao perceber que seria mais fácil para eles derrotarem o Fidesz se se unissem?

Sem dúvida. Nas eleições de 2018, um em cada cinco eleitores votou de forma tática e seguiu as recomendações do meu site. E desta vez também é necessário algum voto tático, porque ainda há outros dois partidos mais pequenos — O Partido do Cão com Duas Caudas e o Mi Hazánk, um muito à esquerda e o outro de extrema-direita. Eles podem decidir os resultados de alguns círculos mais pequenos, há uns 15 ou 20 que podem influenciar o resultado nacional.

O que as sondagens mostram agora é que, mesmo com uma oposição unida, haverá uma vitória do Fidesz, embora sem maioria de dois terços.

Exato.

Considera que as sondagens estão corretas ou pode haver surpresas?

Podem surgir surpresas. As nossas sondagens não são suficientes, temos apenas quatro ou cinco empresas a fazê-las e publicam os resultados mensalmente. Isso significa que não é fácil acompanhar as mudanças pequenas que acontecem a cada dia. Nos EUA e no Reino Unido, por exemplo, há sondagens diárias que ajudam a perceber essas alterações. O melhor exemplo é o da guerra entre a Rússia e a Ucrânia: no início da guerra houve uma subida clara no apoio ao Fidesz, mas agora isso reduziu-se e voltámos aos níveis de fevereiro. Se houvesse sondagens diárias, teríamos percebido esta descida mais cedo e não apenas dois dias antes da eleição.

A guerra tem dominado a campanha e parece que a postura de não-envolvimento do Fidesz é muito popular. Mas está a dizer que já não tanto…

Sim. A campanha teve basicamente três fases. A primeira foi de outubro a dezembro do ano passado, quando aconteceram as primárias da oposição e tivemos a vitória surpreendente de Márki-Zay. Por causa disso, houve uma subida no apoio à oposição e chegou a parecer que eles poderiam ter uma maioria curta, olhando para a média das sondagens. Depois, nos três meses seguintes, eles não se mexeram. Disseram: “Há um novo candidato, temos de o deixar montar a sua campanha” e isso demorou muito tempo. Isso significa que não houve nenhuma mensagem clara para o eleitorado e por isso muitos eleitores desmobilizaram, pensaram: “Talvez isto não seja para mim.” Agora entrámos numa terceira fase, com a guerra da Ucrânia. Primeiro o apoio ao Fidesz subiu, mas depois desceu e agora temos uma previsão de 4% a 5% de vantagem para eles. Tendo em conta a distribuição de mandatos, isso dá-lhes uma maioria clara. Mas o professor Gabor Toka, da Universidade da Europa Central, diz que a margem de erro é elevada, quando se faz a média das margens de erro das várias sondagens. Portanto, na prática, o resultado final deverá ir de uma maioria curta para a oposição (com cerca de 5 mandatos de vantagem) até uma maioria de dois terços para o Fidesz. Esse é o espectro total. A minha previsão fica algures no meio: creio que o Fidesz deve ganhar com 117 deputados, em 199. É uma maioria clara, mas não de dois terços, como eles têm neste momento [com 133 deputados].

É interessante como os votos se distribuem por região na Hungria, com a oposição a ter muita popularidade em Budapeste, mas o Fidesz a dominar as zonas rurais. O que acha que influencia esta distribuição?

Está relacionado com a geografia eleitoral da Hungria. Quando se olha para os dados de outros países, como o Reino Unido, que conheço melhor, os maiores fatores que influenciam a tendência de voto são a idade e o nível de ensino. Na Hungria também é assim, mas há um fator ainda mais relevante: o lugar onde se vive. Veja um exemplo: um eleitor com ensino universitário e menos de 40 anos que viva em Budapeste geralmente vota na oposição; mas um eleitor com um perfil semelhante que viva na zona ocidental da Hungria tem muito mais probabilidade de votar no Fidesz, que domina aquela região.

Portanto a localidade acaba por ser a característica mais definidora do voto?

Sim. Na Hungria não há muita mobilidade, ela quase só ocorre nos arredores de Budapeste, no condado de Pest. É por isso que só nesta área é que devemos assistir a maiores mudanças nos resultados eleitorais desta vez, comparado com os de 2018. A maioria das pessoas vai votar no mesmo sítio onde votou há quatro anos, há oito anos e por aí fora. E, mesmo que as suas opiniões estejam a mudar, elas acompanham a tendência nacional. Portanto, o padrão geral não se deve alterar, a não ser nesses círculos de Pest.

Isso significa que uns poucos eleitores indecisos podem decidir a eleição?

Sim. Numa eleição tão renhida, é assim.

“O Fidesz não só influencia os eleitores mais pobres, como também já capta votos das elites”

Ao fim de 12 anos de governo do mesmo partido, mesmo a oposição toda unida não parece conseguir contrariar claramente o domínio do Fidesz. O que acha que o torna tão popular?

Creio que tem sobretudo a ver com a forma como o Fidesz comunica com os eleitores. Por exemplo, eles sabem apelar aos eleitores com menos qualificações porque usam uma mensagem muito simples. No caso da guerra, dizem apenas “Queremos a paz”. E apesar de a maioria dos húngaros saber que fazemos parte da NATO e da União Europeia [UE] e de ser a favor dessas alianças, no que se refere à guerra pensam sobretudo “Não me quero envolver, não quero ter de pagar nem mais um cêntimo pelo combustível ou pela eletricidade porque a Rússia atacou a Ucrânia”.

Acha que tem sobretudo a ver com a questão económica?

Exatamente. Um terço dos húngaros estão abaixo do limiar da pobreza. Os números oficiais não são publicados desde 2017 porque há cada vez mais gente abaixo desse limiar e o Gabinete Nacional de Estatística não quer que as pessoas saibam. Estamos a falar de eleitores que não têm acesso a media livres, que não usam a internet e que apenas acompanham a rádio e a televisão estatais. A mensagem que recebem por ali é propaganda do Fidesz. A oposição não consegue chegar a estas pessoas, não tem canais de televisão nem ativistas em pequenas vilas com menos de 1.500 habitantes. Portanto, estes eleitores apenas conhecem a narrativa do Fidesz, que é a de “Vamos proteger-vos”. E isso resulta muito bem.