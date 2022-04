Enviada especial do Observador à Hungria

Algumas palavras de ordem e dois X gigantes. É este o cartaz que está a ser feito num coletivo LGBT que o Observador visitou, no centro do Budapeste, em vésperas da eleição deste domingo. “Para uma pergunta estúpida, uma resposta estúpida”, explica Ákos Modolo, representante da associação Szimpozion Egyesület que recebe o Observador, para justificar o cartaz que será pendurado brevemente num edifício da capital — e que é um apelo a um voto nulo.

Não nas eleições parlamentares, que terão lugar este domingo, mas no referendo que se realizará no mesmo dia. Em causa está uma consulta pública sobre a chamada Lei de Proteção das Crianças, aprovada pelo Parlamento húngaro em junho de 2021, que vai agora a votos depois de a Comissão Europeia ter questionado a validade legal da lei. Oficialmente, o objetivo da lei é o de regular o bem-estar infantil e proteger as crianças de conteúdo sexualmente explícito e de atos de pedofilia, mas Bruxelas considera que é na verdade um instrumento para promover a discriminação da comunidade LGBT. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou mesmo a classificar a nova lei, que alguns dizem ser semelhante à regulação que vigora na Rússia contra a “propaganda gay”, como “uma vergonha”.

This Hungarian bill is a shame.

It discriminates people on the basis of their sexual orientation & goes against the EU's fundamental values.

We will not compromise.

I will use all the legal powers of @EU_Commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed. pic.twitter.com/RzWPpue0CD

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2021