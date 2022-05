Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando foi confrontado pelo jornalista Carlos Daniel com o facto de Portugal ter sido ultrapassado, nos anos mais recentes, no PIB per capita, por quase todos os países que tinham aderido à União Europeia depois de Portugal e que tinham partido de um patamar de desenvolvimento económico mais baixo, António Costa começou por lançar uma granada de fumo e empreender manobras evasivas. Carlos Daniel, entendendo (correctamente) que a sua questão era pertinente, sobretudo quando colocada a alguém que governara o país nos cinco anos anteriores e ocupara diversos cargos ministeriais entre 1997 e 2002 e entre 2005 e 2007, voltou à carga e Costa respondeu: “A História explica isso”. E deu a entender que o assunto estava arrumado: “O que temos é de nos focar no futuro”.

A História tem costas larguíssimas e pode explicar imensas coisas, mas a frase “A História explica isso” não explica nada, caso contrário os cábulas poderiam recorrer a ela quando lhes fosse perguntado “Por que razão o Brasil se tornou independente?”, “O que levou à Grande Depressão?” ou “Como justifica que o Renascimento tenha tido origem em Itália?”. Porém, os primeiros-ministros e os candidatos a primeiro-ministro não têm para com os jornalistas e moderadores de debates as mesmas obrigações que um aluno tem para com um professor ou uma prova de avaliação de conhecimentos e António Costa furtou-se a prestar mais esclarecimentos sobre o passado e refugiou-se no futuro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.