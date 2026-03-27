Falta de medicamentos agrava-se nos hospitais do SNS e já há tratamentos adiados. Concursos para comprar fármacos estão atrasados

“Trocar para outro princípio ativo pode ter efeito na saúde dos doentes. Isso deveria ser evitado”, alerta, acrescentando que as associações de doentes estão também a relatar adiamento de tratamentos devido à falta de medicamentos — uma situação que Xavier Barreto considera que deve merecer a atenção da tutela. “Se for assim é grave, o Ministério da Saúde tem de ir atrás de cada um desses casos e perceber o que está a acontecer”.

O Observador pediu esclarecimentos à Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e à Direção Executiva do SNS (DE-SNS). A DE-SNS não respondeu em tempo útil. A SPMS desmente os relatos de atrasos nos concursos. “A SPMS não tem procedimentos de contratação pública em atraso”, diz a resposta enviada.

Pedidos de empréstimo de medicamentos multiplicam-se entre hospitais

No entanto, em resposta à Lusa sobre o caso dos doentes reumáticos, a ULS Loures-Odivelas, que abarca o Hospital Beatriz Ângelo, admite constrangimentos nas compras centralizadas, feitas pela SPMS. “Quando, pontualmente, se verificam constrangimentos no fornecimento por parte desse circuito, e para garantir a continuidade do tratamento para todos os doentes, é ajustada a quantidade dispensada a cada um, tendo, neste caso, sido assegurada medicação suficiente para o período imediato, com reposição subsequente nos termos mais cómodos para a utente, assim que normalizado o fornecimento”, refere o hospital.

O Observador sabe que, na zona de Lisboa, uma das ULS mais afetadas pela falta de medicamentos é a ULS de Lisboa Ocidental, que abrange os hospitais São Francisco Xavier, de Santa Cruz e o Egas Moniz, onde Paula não conseguiu, numa primeira fase, levantar a medicação para a psoríase. Nas últimas semanas, a ULS têm feito múltiplos pedidos de empréstimos de fármacos a vários hospitais do SNS, perante a escassez de fármacos em algumas áreas terapêuticas. “A ULS de Lisboa Ocidental tem estado a disparar emails para todo o lado a pedir medicamentos”, diz fonte conhecedora do processo, pedindo para não ser identificada. Questionada, a ULS de Lisboa Ocidental não respondeu em tempo útil.

Segundo a RTP, também o IPO de Lisboa tem pedido medicamentos a outros hospitais, neste caso com um frequência diária. Ao Observador, o IPO esclarece que “os empréstimos entre unidades de saúde do SNS constituem um mecanismo pontual, utilizado sempre que se pretende antecipar eventuais constrangimentos de disponibilidade, decorrentes de diversos fatores, nomeadamente falhas de fornecimento por parte dos fornecedores ou atrasos na tramitação dos processos aquisitivos”. Aliás, o IPO refere que desencadeou os próprios concursos para compras de fármacos, “enquanto decorrem os procedimentos de compra centralizada através da SPMS”, o que sugere atrasos na compra centralizada, uma realidade que a SPMS nega.

Ainda sobre os empréstimos de medicamentos entre hospitais do SNS, o IPO de Lisboa salienta que “um pedido dirigido a outra instituição não traduz uma situação de rutura de medicamento nem qualquer falha assistencial, correspondendo antes a uma gestão preventiva das necessidades, enquanto se assegura o reforço de stock”, admitindo, no entanto, que, “sempre que necessário, são efetuados ajustes na dispensa de fármacos — designadamente para períodos mais curtos —, de forma a garantir a disponibilidade para todos os doentes.

E garante que “todos os tratamentos têm sido administrados com qualidade e segurança, não se tendo verificado qualquer interrupção”.

Falta de medicamentos está relacionada com cortes orçamentais?

Para o presidente da presidente da Plataforma Saúde em Diálogo, a origem da falta de medicamentos nos hospitais do SNS é o economicismo do Governo, levado a cabo no terreno, pela Direção Executiva do SNS. “São situações de puro economicismo que se estão a refletir nas pessoas”, alerta Jaime Melancia, acusando o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, se só se preocupar com o “excel” e com as “contas”.