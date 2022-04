Fátima Lopes e o burnout: "Quando queria respirar fundo cansava-me. Quando estás aí, já não dá. Estás em cima do risco vermelho"

Uma iniciativa

Socorre-se todos os dias da agenda para perceber se está a esticar a corda, aprendeu a pedir ajuda e conta com família e equipa para lhe chamar a atenção quando o ritmo aumenta. Há três anos foi-lhe diagnosticado um princípio de burnout. “A Fátima está nas lonas”, ouviu do médico de família. Foi o clic que precisava para desacelerar. Na altura, a apresentadora de televisão Fátima Lopes tinha uma média de 12 horas diárias de trabalho: gravações, viagens, programas em direto e nem um único dia da semana para respirar. Assim foi durante cinco meses, embora os sinais estivessem todos lá: exaustão, noites mal dormidas, tristeza, falta de força anímica. Nesta entrevista da série “Labirinto – Conversas sobre Saúde Mental”, uma parceria do Observador e da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, conta como foi decisivo tomar as rédeas do processo. “Estava nas minhas mãos sair dali. Se colocas esse poder nas mãos de outra pessoa ou simplesmente no fármaco que te vão dar a seguir, estás a demitir-te de um papel importante que tens com a tua saúde.” Chama a atenção para a importância de desligar e avisa que muitas vezes somos nós a boicotar o processo. “O céu deve estar cheio de pessoas insubstituíveis. Achas que vais ficar um bocadinho mais heroína se aguentares mais duas semanas? Não provas nada. Não receberás mais do que uma medalha de cortiça.”

Como era o teu ritmo em 2018? Nunca paravas, era isso?

Em 2018, o ritmo era alucinante. Calhou ter na mesma altura vários projetos profissionais ao mesmo tempo, que implicavam não ter dia nenhum de descanso. Tinha um programa diário, o A Tarde é Sua, e tinha um programa que passava no fim do dia, que gravava em Espanha, e ia sempre dois, três dias a Espanha para gravar uma média de 12 horas por dia. Depois, tinha ainda o Conta-me Como És, que gravava sempre que possível dois de cada vez, e que passava ao sábado. Portanto, de repente, os meus dias eram muito mais longos do que era suposto e as minhas semanas não tinham um único dia para respirar. E isto vai deixando um cansaço acumulado, que mais lá para a frente acaba sempre por trazer uma fatura que não é simpática.

E esse cansaço acumulou-se quanto tempo? Quanto tempo é que esse ritmo sem fins de semana e sem folgas se arrastou?

Ali pelo mês de outubro começou a acelerar. Novembro também, dezembro já foi acelerado, janeiro e fevereiro foram péssimos nesse aspeto, péssimos. Porque aí é que não restava quase tempo nenhum. Há que acrescentar a isto, ao tempo físico que não tens para descansar, o tempo que não tens para estar com as pessoas que são importantes para ti. Porque isto também é importante. Nós também nos equilibramos e também nos restabelecemos quando temos tempo para estar com os nossos e com as pessoas que nós amamos. Quando isso também não existe, não tens nenhum sítio onde faças uma descompressão daquilo que foi o teu dia, a tua semana, o teu mês. Para uma pessoa muito ligada à família como eu, em que é muito importante ter tempo para estar com os meus filhos, aquilo começou a pesar-me verdadeiramente. Então, ali pelo mês de fevereiro, o cenário já estava um bocadinho complicado para o meu lado.