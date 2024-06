Fazer procedimentos estéticos sem cuidar da pele? É desperdiçar um investimento

Segundo dermatologistas, médicas estéticas e farmacêuticas reunidas pela marca de cosméticos SkinCeuticals, seguir as fórmulas prescritas pelo médico potencia este investimento. Seja porque um amigo fez ou porque uma influenciadora aconselhou nas redes sociais, os procedimentos estéticos para rejuvenescer e cuidar da pele estão a viver um bom momento em Portugal. Falamos, entre outros, de laser ou IPL (luz intensa pulsada) que têm como objetivo preencher a pele, retirar-lhe manchas, dar-lhe um aspeto mais brilhante e, resumidamente, mais jovem. Dermatologistas, médicos estéticos e farmacêuticos avisam: não cumprir com a rotina de pele prescrita pelo médico depois da intervenção elimina o efeito pretendido a médio prazo. Pelo contrário, ao cumprir à risca, o paciente está a prolongar o efeito do seu investimento estético.

O alerta unânime foi uma das conclusões do SkinXpert Days, um evento que juntou, em Lisboa, no início do mês, médicas de dermatologia, medicina estética e farmacêuticas de todo o país para discutir a importância dos cuidados de pele integrados, ou seja, a conjugação de procedimentos estéticos com os cuidados de pele feitos em casa. O evento foi promovido pela SkinCeuticals, marca reconhecida pelos produtos anti-envelhecimento.

Nas duas mesas de discussão que juntaram especialistas, a dermatologista Sofia Borges e a médica estética Renata Morais foram as moderadoras. “É importante passar aos pacientes conhecimento científico”, resume Renata Morais o objetivo desta reunião.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para as especialistas presentes, os cuidados de pele integrados são a chave para fazer um procedimento de medicina estética valer a pena e dão um exemplo muito prático: 15 minutos ao sol sem fotoproteção pode arruinar o efeito de um laser. São tratamentos dispendiosos e fazer um acompanhamento com a rotina de pele prescrita é essencial para que esse investimento não tenha sido em vão. Respeitar os timings de recuperação e manter uma rotina de pele rigorosa com os produtos aconselhados pelo médico potencia os resultados do procedimento, dizem médicos e farmacêuticos.

Do lado dos médicos, é importante compreender o que o paciente está disposto a incluir na sua rotina e o que não terá uma boa aceitação, concordam; do lado do paciente, é essencial perceber que é tão importante o momento em que se coloca determinado produto na pele, como que produtos se escolhem.

É preciso falar de formulação

Graças às redes sociais, fala-se cada vez mais em ingredientes ativos, em vez de marcas. Por outro, é preciso ainda explicar que nem todos os séruns com determinado ativo são iguais. A formulação é essencial: fatores como a percentagem do ativo, o ph do produto ou até a forma de armazenamento têm influência na sua eficácia. Por exemplo, um produto com vitamina C exposto ao sol durante muito tempo, deixará de ter efeito.

É frequente que os pacientes queiram trocar um produto por outro mais barato e assumem que isso não terá consequências. No entanto, a formulação é um fator decisivo na prescrição e, por isso, os médicos lançam outro aviso: antes de substituir produtos, consulte o médico que o prescreveu.

A pele também se pode preparar

Além dos cuidados pós-tratamento, os médicos dizem preferir preparar a pele dos pacientes algumas semanas antes da intervenção. Além de perceberem qual a disponibilidade da pessoa para cuidados quotidianos, preparar a pele pode melhorar a reação aos tratamentos e os seus efeitos. A propósito das preocupações com a preparação da pele, a Skinceuticals aproveitou para apresentar o seu novo lançamento, Cell Cycle Catalyts. É um renovador celular que pode ser utilizado todo o ano e que potencia os resultados de qualquer rotina cosmética e os resultados dos procedimentos medico-esteticos, podendo ser utilizado antes de laser, IPL ou outras intervenções.