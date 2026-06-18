Formou-se como advogado, tornou-se juiz no futebol. João Pinheiro, o "Ferrari da arbitragem" que também representa Portugal no Mundial

Advogado de formação, juiz de partida por vocação. João Pinheiro nasceu a 4 de janeiro de 1988 em Vila Nova de Famalicão e construiu, em simultâneo, duas carreiras que raramente andam de mãos dadas. É formado em Direito, mas foi dentro das quatro linhas que o seu nome ganhou projeção – primeiro em Portugal, depois na Europa, agora no Mundo. O apito passou de uma conveniência para a grande vocação.

A história começou antes de qualquer apito. Aos “12 ou 13 anos”, Pinheiro tentou a sorte no futebol, no Famalicão. A experiência foi breve. “No meu primeiro treino que fiz, marcámos três golos e eu fiz os três, ganhámos 3-2. O treinador chegou à minha beira e disse-me: ‘Vais dar um bom central’ e eu suspeitei daquilo. Passado dois meses fui para a bancada, para o banco… foi uma trajetória muito rápida”, recordou à Antena 1. O basquetebol chegou a seguir, mas o futebol nunca saiu da cabeça.

A arbitragem entrou pela porta mais improvável. “Uns dias depois há um cartaz que apareceu num café a dizer: ‘Inscreve-te no curso de árbitros’. Lembro-me perfeitamente desse dia como se fosse hoje, lembro-me do café e lembro-me do meu pai, olhámos para o cartaz. A principal coisa é que eu ia ver muito futebol e na altura a arbitragem dava um cartãozinho que permitia acesso gratuito a todos os campos na região de Braga para assistir e aquilo até me aliciou um bocado. Foi o cartão que me impulsionou a tirar o curso”, revelou. Com 14 anos – a idade mínima permitida – começou o curso. Aos 15, dirigiu o primeiro jogo. Na altura, já arbitrava seniores como assistente, em campos cheios, ao lado de um colega mais experiente da Associação de Futebol de Braga.

Naqueles primeiros anos, havia um espectador fiel nas bancadas – mas discreto. “O meu pai esteve sempre comigo, via os meus jogos todos. O segredo era deixá-lo a dois quilómetros do campo, ele ia a pé e entrava no campo como se fosse um adepto normal, normalmente da equipa visitante, para pensarem que era um adepto de fora. Ele estava lá a ver o jogo, assistia ao filho a ser insultado e aguentou-se sempre”, recordou. A arbitragem ainda não era uma vocação mas sim um passatempo com entrada gratuita. “Sinceramente, o objetivo era mais ser advogado, os estudos estiveram sempre primeiro. Estive quatro anos na antiga Terceira Divisão Nacional e não levava as coisas com a mesma seriedade que passei a levar a partir daí. Só por volta dos 22 ou 23 anos é que houve um clique de que se calhar era possível chegar à primeira divisão ou ser internacional”, admitiu.

O clique aconteceu. A carreira na arbitragem chegou à Primeira Liga a 20 de setembro de 2015, num jogo entre Académica e Boavista. Um ano depois, em 2016, foi incluído na lista de árbitros da FIFA – porta de entrada para o futebol internacional. A partir daí, o percurso foi sendo construído jogo a jogo: partidas internacionais de seleções, ligas estrangeiras como a da Arábia Saudita, finais nacionais de prestígio. Em 2025, chegou ao grupo de Elite da UEFA, o patamar mais alto da arbitragem europeia – e um reconhecimento reservado aos árbitros com melhor avaliação técnica e maior regularidade nas provas continentais.