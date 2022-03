Fotografias da juventude, o passaporte, uma mão cheia de nada. O que trazem os refugiados ucranianos na bagagem?

“Esta é a casa onde nasci.” Donathara mostra uma fotografia a preto e branco de um edifício de pedra, com um telhado escuro em bico. Fica algures no Cáucaso Norte (Rússia), na aldeia onde nasceu há 75 anos. É uma das fotografias que trouxe consigo, arrumadas dentro de uma mica, que está escondida numa pasta enfiada por debaixo das poucas roupas que conseguiu meter na mala.

“Esta sou eu e o meu marido”, diz, mostrando outra foto a preto e branco de um casal jovem — ele de pólo e calças engomadas, ela de vestido e ramo de flores na mão. Depois três jovens sorridentes numa imagem que parece ter sido captada algures na década de 1970: “Esta sou com os meus amigos — mas não estávamos a beber, estávamos só divertidos!”. “Esta é a minha mãe. A minha mãe”, conta Donathara, o rosto abrindo-se num largo sorriso.

São o bem mais precioso que trouxe da aldeia onde vive, ou vivia, sozinha, no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. Tencionava ficar ali. Mas quando deixou de haver os medicamentos de que precisa na farmácia local, fez a mala, reuniu as suas “muito queridas fotografias” e apanhou um táxi. Dali seguiu até à cidade mais próxima, onde apanhou um comboio “muito, muito lento” para Kiev. Na capital, subiu a bordo de outra nova carruagem. “A viagem foi como é qualquer viagem para uma pessoa velha e doente”, diz, resignada. “Havia gente por todo o lado”. Ao todo, seguiam 19 pessoas sentadas naquela pequena carruagem e outras tantas apinhadas no corredor. Donathara fez todo o caminho sozinha.

Donathara mudou-se para a Ucrânia em 1989, dois anos antes da dissolução da União Soviética, quando se reformou da fábrica de produtos químicos onde trabalhou durante 26 anos. Essa fábrica era na antiga república soviética do Uzbequistão. É de lá que guarda as melhores memórias da sua vida, como se comprova pelas fotografias: a única vez que nevou quando lá viveu; um almoço de shashliks (espetadas grelhadas) com os vizinhos; as excursões em Samarkand, terra de minaretes “lindos, tão lindos”.

Irá levar essas memórias consigo, em forma de fotografia, para a Alemanha. A sua filha mais nova, que vive nesse país, virá buscá-la a este campo de refugiados improvisado em Vyšné Nemecké.

Anna tinha as malas feitas há quatro dias — mas o mais importante não veio dentro delas