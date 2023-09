Os gastos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) em entidades convencionadas estão a aumentar e atingiram o valor mais elevado de sempre em 2022, com mais de 760 milhões de euros gastos, o que representa um aumento de quase 70% face a 2019. Uma evolução que não surpreende os especialistas ouvidos pelo Observador, que apontam a falta de capacidade do SNS nesta área, um maior número de pedidos (à boleia do aumento da atividade assistencial, adiada pela pandemia de Covid-19) e também uma rotina instalada nos serviços públicos de saúde de enviar os utentes para os convencionados como fatores que explicam o aumento.

O SNS recorre cada vez mais às misericórdias e às clínicas, laboratórios e hospitais privados para realizar análises, exames ou fisioterapia aos seus utentes. Aliás, esta não é uma tendência exclusiva do último ano: a despesa com meios de diagnóstico e terapêutica tem vindo a aumentar de forma constante desde 2014, quando os dados começaram a publicados. Nesse ano, o SNS despendeu cerca de 334 milhões nesta área, segundo os dados consultados pelo Observador no portal da Transparência do SNS. Em 2017, o valor aumentou para mais de 400 milhões e, em 2019, já tinha atingido os 450 milhões. Em 2020, fruto da quebra da atividade assistencial nos hospitais e centros de saúde (devido à pandemia de Covid-19), registou-se ligeira uma quebra, para cerca de 440 milhões de euros — a única exceção ao aumento contínuo dos últimos nove anos.

No entanto, no ano seguinte, o valor voltou a subir, e disparou 56%, para 688,6 milhões de euros. Em 2022, a despesa com MCDT em entidades convencionadas atingiu os 762 milhões de euros, mais 69% do que no ano de 2019, o último ano pré-pandémico.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.