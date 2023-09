As grávidas que são acompanhadas no SNS têm cada vez maior dificuldade em realizar ecografias obstétricas. Em causa está a carência de médicos obstetras nos hospitais públicos, mas também a redução do número de clínicas privadas com convenção com o SNS, o que dificulta muito o normal acompanhamento da gravidez. A situação não é nova mas tem vindo a agravar-se, admitem os obstetras ouvidos pelo Observador e várias grávidas que tiveram de percorrer (ou ponderaram fazê-lo) centenas de quilómetros para realizarem as ecografias de primeiro e segundo trimestre — de extrema importância na deteção de malformações do feto.

“Há uma maior dificuldades das grávidas para conseguirem realizar ecografias. O SNS deixou de dar resposta a estas situações, devido à falta de recursos humanos”, admite o presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal. Ao Observador, Nuno Clode sublinha que, nos hospitais públicos, há cada vez menos obstetras com competência em Ecografia Obstétrica, os únicos habilitados a realizar estes exames.

