Gloria von Thurn und Taxis: a "princesa punk" dos anos 80 que pisca o olho à extrema-direita

Apesar da proximidade à extrema-direita, a princesa diz que não se identifica com esta fação em todas as questões e argumenta que passou parte da infância em África e que fez amizade com vários famosos homossexuais. “Os gays e as lésbicas são uma família para mim”, afirmou a um jornal alemão, citada pelo The Times.

Uma princesa apaixonada por tiaras

Ao longo dos anos, Gloria definiu-se pelo seu estilo um pouco excêntrico, destacando-se os seus adereços de cabelo, nomeadamente as tiaras. No dia do seu casamento usou a Tiara de Pérolas e Diamantes da Imperatriz Eugénia. Encomendada por Napoleão III a Gabriel Lemonnier, foi criada em 1853 para comemorar o seu casamento com Eugénia de Montijo. Atualmente, a tiara encontra-se exposta no Museu do Louvre, depois de Glória Thurn und Taxis a ter levado a leilão e de ter sido adquirida pelos Amigos do Louvre.

Outra das suas preferidas é a Tiara Rubi. Tal como o nome sugere, a peça está cravejada de rubis e é utilizada ainda hoje tanto pela princesa como pela sua filha Marie em diversas ocasiões.

Atualmente, é menos comum ver a princesa com looks extravagantes, como os penteados estilo punk que lhe valeram a famosa alcunha nos anos 80, ou a usar tiaras, estando mais dedicada à fé do que a dar cartas no mundo da moda. No entanto, e ainda que com visuais mais discretos, continua a pertencer à alta sociedade, mantendo um círculo seleto de amigos, do qual faz parte a democrata Hilary Clinton, relação através da qual reforça a ideia de que tem amigos de vários quadrantes políticos.