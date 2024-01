É mais um caso em que uma grávida acusa uma unidade hospitalar do SNS de falhas na assistência na gravidez ou no momento do parto. Desta vez, é o Hospital Amadora-Sintra que está debaixo de fogo. Uma mulher, de 32 anos, perdeu duas bebés gémeas, às 27 semanas de gestão, no dia 25 de dezembro, avançou esta segunda-feira o Correio da Manhã. A angolana Cassilda Camassuetacama acusa o Hospital Fernando da Fonseca de negligência, mas a unidade hospitalar nega.

Cassilda foi internada dia 11 de dezembro, com um quadro de pressão arterial elevada, situação que afeta cerca de 10% das grávidas e pode ter consequências no normal desenvolvimentos dos fetos, através do descolamento da placenta. A mulher terá sido tratada, tendo os valores da pressão arterial voltado ao normal.

“O objetivo do internamento era a garantia de que a gravidez evoluísse de forma estável, com repouso, até poder ser realizado um parto que garantisse a viabilidade dos bebés em cuidados intensivos de Neonatologia”, sublinhou o hospital, em resposta ao Correio da Manhã. A verdade é que a situação se agravou. Nove dias depois, a 20 de dezembro, os médicos terão detetado “restrição de crescimento de uma das gémeas”. É nesta fase que surge a primeira acusação de Cassilda e as primeiras versões contraditórias. A grávida afirma que os problemas foram detetados apenas no dia 20, mas o Amadora-Sintra garante que “a restrição de crescimento” foi identificada ainda no dia 12, logo a seguir ao internamento, e que afetava ambas as bebés — e não apenas uma.

