Guerras internas, despedimentos, realidades paralelas, proscritos e a derrota do "sistema": as 14 cruzes que levaram ao fim da era Amorim

A visão que foi “comprada”, num projeto a médio/longo prazo com uma identidade clara

Quando Ruben Amorim chegou a Manchester, a Premier League era aquele mundo desconhecido em termos práticos mas que estava a ser desbravado num plano teórico há alguns meses. O técnico e/ou representantes esteve em contacto com Todd Boehly como possibilidade para o Chelsea, era um dos nomes preferenciais da lista do Liverpool ao jeito Moneyball de análise ao que poderia trazer, foi a Londres reunir com a board do West Ham numa deslocação que causou polémica em termos internos no Sporting – e pela qual chegou a pedir desculpas publicamente. O aparecimento do Manchester United naquele que estava a ser o ponto mais alto da passagem por Alvalade foi algo quase “previsível” e, não sendo a única hipótese, foi aquele que teve o condão de convencer os dirigentes. Porquê? Tinha uma visão muito clara sobre aquilo que queria fazer não só a breve mas a médio/longo prazo, dentro de um sistema e identidade táticas que foram explanadas.

Foi essa visão que foi “comprada”, com a recusa do cenário de terminar a temporada nos leões para rumar depois a Old Trafford. Mais: aquilo que ficou acertado nesses encontros que antecederam o anúncio, no final de outubro, era que teria respaldo por qualquer tipo de resultados em 2024/25. Foi também dentro desse contexto que Ruben Amorim começou mais cedo do que desejava o trajeto nos red devils, percebendo de imediato aquilo que teria pela frente em termos de exposição pública e mediática (o principal choque que teve nas semanas iniciais, chegando mesmo a assumir que tinha falado mais num par de semanas do que em quatro anos e meio no Sporting) mas acreditando que poderia lançar as bases de um projeto que só teria os seus resultados a médio/longo prazo, entre limitações internas percecionadas apenas depois da chegada. Em nenhum momento houve sinais de arrependimento por parte do técnico, que se sentia então “protegido”.

O choque frontal com o (antigo) menino querido Rashford e a preferência por… Vital

Olhando para o primeiro onze inicial de Ruben Amorim no United, no empate forasteiro com o Ipswich (que desceu de escalão no final da temporada), metade dos jogadores já deixaram o clube. Outra curiosidade: a figura que marcou o primeiro golo foi também o protagonista do primeiro “caso”. Marcus Rashford era visto como uma espécie de derradeiro salvador da honra num plantel a quem todos reconheciam alguma falta de qualidade mas, apesar de ter sido opção nas três primeiras semanas de reinado do técnico, deixou de figurar na equipa e na própria convocatória numa fase em que, por coincidência, havia uma espécie de “caça ao bufo” no balneário dos red devils. “Acho que isso é um problema impossível de resolver hoje em dia porque há muita gente no clube, os jogadores falam com os agentes, podem também falar com os amigos… É complicado perceber”, chegou a dizer na sequência da vitória fora no dérbi de Manchester frente ao City.

Rashford ficou de fora desse duelo e, uns dias depois, assumiu em entrevista uma postura de quase “adeus anunciado. Pessoalmente, estou pronto para um novo desafio e para os próximos passos. Quando sair não haverá ressentimentos. Se souber que uma situação já está mal, não vou torná-la pior. Vi como outros saíram e não quero que seja assim comigo”, referiu, dizendo-se “para sempre adepto do United a 100%”. Se as coisas já não estavam fáceis para o avançado, pior ficaram a partir daí – havendo em termos genéricos uma divisão em relação a essa decisão. “Porque não joga? É sempre a mesma razão: o treino, a forma como vejo aquilo que um jogador deve fazer no treino, na vida. É o dia a dia. Se as coisas não mudarem, não vou mudar. Hoje falta um bocadinho de velocidade para mudar o jogo mas preferia pôr o Vital [treinador de guarda-redes] do que alguém que não dá o máximo todos os dias”, chegou a dizer no final da novela. De uma forma natural, o internacional inglês saiu por empréstimo, primeiro para o Aston Villa e agora para o Barcelona, mas essa guerra deixou marcas em termos internos – até porque Dorgu foi o único reforço no inverno…