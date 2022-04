Hepatite aguda de origem desconhecida nas crianças. O que é, quais são os sintomas e que riscos tem esta infeção?

Ainda assim, Rui Tato Marinho explica que esta doença tem algumas “particularidades”: o aparecimento de “vários casos num curto espaço” em “crianças muito pequenas” , em que 10% dos casos acabam por precisar de um transplante, e a presença em 70% dos casos do adenovírus F41, um tipo de adenovírus que por norma não ataca o fígado e apresenta um quadro de infeção respiratória.

“A ser este adenovírus [F41] não é habitual dar estes quadros de hepatites. Sempre houve adenovírus que provocavam inflamações no fígado, embora não fosse algo muito comum, mas não eram situações tão graves. Algo mudou, se é o vírus ou o ambiente é pura especulação”, considera Luís Varandas, pediatra infecciologista e Coordenador do Centro da Criança e Adolescente do Hospital CUF Descobertas. Já Rui Tato Marinho sublinha que não se sabe ao certo qual o papel deste adenovírus, mas “não há fumo sem fogo”, diz.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), apesar de já terem existido casos de hepatite em crianças imunocomprometidas infetadas com um adenovírus, a estirpe F41 por norma não causa hepatites em crianças saudáveis. Os vírus que habitualmente provocam hepatites virais agudas (hepatite A, B, C, D e E) não foram detetados nestes casos, sendo que algumas crianças testaram positivo para o SARS-CoV-2 e noutras foi detetado o novo coronavírus e um adenovírus.

As autoridades internacionais têm várias hipótese em cima da mesa para a origem desta hepatite aguda, explica o gastroenterologista do CHLN:

um “ novo vírus “;

“; um “ vírus conhecido que se tenha modificado e que se tenha tornado mais agressivo” — como, por exemplo, o adenovírus F41;

e que se tenha tornado mais agressivo” — como, por exemplo, o adenovírus F41; um “ conjunto de vírus ao mesmo tempo “, que se podem “potenciar”;

“, que se podem “potenciar”; uma “alteração da imunidade das crianças” após dois anos de pandemia, que obrigaram a um maior isolamento numa altura em que os mais novos costumam contrair várias infeções e acabam por ganhar defesas ‘naturais’.

“A circulação de vírus, que é normal e que a pouco e pouco nos vai imunizando, como se fossem vacinas naturais, deixou de acontecer porque as pessoas passaram a viver com a máscara. Não as desmerecendo, porque foram muito importantes, mas se calhar não faz sentido passar a vida com máscaras e não deixar que os vírus circulem“, diz ainda o diretor do Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia do Hospital de Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), acrescentando que o contacto com vários vírus é positivo, porque as pessoas vão criando defesas.

Já Luís Varandas questiona o facto de a pandemia, e o respetivo isolamento, explicar esta situação: “Poderia fazer sentido nas crianças pequenas, com dois ou três anos, que de facto nos últimos dois anos estiveram muito resguardadas, mas quando falamos em crianças de oito, nove e dez anos, eles tiveram já muito anos expostos aos agentes infecciosos habituais, portanto nesses torna-se mais difícil arranjar essa explicação. Provavelmente a explicação estará em vários fatores.”