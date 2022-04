Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comunidade de Madrid identificou cinco novos casos de hepatite aguda em crianças com idades entre um e 15 anos. A mais recente comunicação ao Ministério da Saúde de Espanha diz respeito a casos descobertos no mês de março, tendo as crianças sido tratadas nos hospitais da região, conta o ABC.

Desde o início do ano, foram identificados oito casos de hepatite aguda em Madrid. Segundo o mesmo jornal, seis crianças já receberam alta médica, incluindo três que estiveram internadas nos cuidados intensivos (uma precisou mesmo de um transplante hepático). Outras duas crianças, diagnosticadas mais recentemente, permanecem internadas, com evolução favorável.

A “hipótese mais consensual”, pelo menos para já, é que os vírus que estão a causar estes problemas são “adenovírus normais, que estão a circular”, explicou ao The Telegraph Meera Chand, médica que participou nos últimos dias no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infeciosas, em Lisboa.

Esta quarta-feira, a comissária europeia de saúde admitiu que o surto de hepatite aguda em crianças “é uma situação preocupante”. A 25 de abril, eram 40 os casos confirmados em 12 países da União Europeia. No Reino Unido, mais de uma centena de crianças foram igualmente diagnosticadas com a doença.

Embora Portugal não tenha nenhum caso confirmado (há um caso suspeito a ser avaliado no Hospital de São João, no Porto), o diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais afirmou esta quinta-feira que as autoridades estão “muito atentas” e preparadas para intervir caso surja algum caso.