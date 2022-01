"Here we go!". Como Fabrizio Romano foi de Icardi a Bruno Fernandes para se tornar o influencer do mercado de transferências

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos dias que correm, é quase um selo de aprovação. Uma transferência, uma saída de um jogador de um clube para ir representar outro ou um qualquer negócio entre duas equipas de futebol só se tornam reais, verdadeiras e confirmadas quando mencionadas por Fabrizio Romano. Através do Twitter, numa conta oficial que leva o famoso ícone azul que o torna uma fonte fidedigna, o jornalista italiano é a única pessoa em que muitos adeptos confiam. Quando Fabrizio escreve Here we go!, a frase que adotou como sua e que hoje em dia é uma autêntica imagem de marca, é porque a contratação está fechada. Quando Fabrizio escreve Here we go!, todos acreditamos.

Mas como é que um simples jornalista italiano, como tantos outros, se tornou um verdadeiro influencer do mercado de transferências? Tudo começa em Nápoles, onde o jornalista de 28 anos nasceu e onde desatou a escrever as primeiras histórias relacionadas com futebol — sempre influenciadas pela carga histórica de uma cidade onde se respira a aura de Diego Armando Maradona em todas as esquinas. Fabrizio Romano escrevia os textos, enviava-os para vários sites especializados e para os principais jornais desportivos italianos e esperava por respostas que tardavam a chegar. Um dia, sem que percebesse como nem porquê, recebeu uma chamada de um aspirante a agente de jogadores que trabalhava em Barcelona. A partir daí, nada foi igual.