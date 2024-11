Ideólogos leais, o “oligarca” Musk e a política externa. Como a bolha de Washington se prepara para lidar com a nova administração Trump

Também na área da imigração o tom deverá manter-se o mesmo. Mas, desta vez, figuras como Jeff Hauser preveem que a equipa de Trump vá ainda mais longe: “Tenho medo que Trump e Stephen Miller revertam as proteções de asilo que existem”, nomeia, referindo-se ao antigo conselheiro de Trump, considerado o arquiteto da Muslim Ban. “Miller passou os últimos quatro anos a preparar-se. Da primeira vez, era um antigo speechwriter sem qualificações para aquele lugar. Agora é mais do que isso”, diz Hauser, que é também o antigo diretor da Coligação para uma Reforma Abrangente da Imigração. “Prefiro um tipo com políticas desumanas que não tem qualificações do que um tipo com políticas desumanas que as tem”.

Mas as tarifas e a imigração não são as únicas áreas onde uma nova administração Trump pode ser revolucionária. O jornalista Brody Mullins considera que muitas das figuras que rodeiam atualmente o futuro Presidente, com destaque para JD Vance, Peter Thiel e Elon Musk, são defensoras de um novo estilo de capitalismo contra “as grandes empresas”. “Às vezes oiço-os falar contra as tecnológicas e penso ‘Será que isto é a Elizabeth Warren com uma máscara do Vance?’”, comenta entre risos, referindo-se à senadora democrata da ala mais à esquerda do partido.

Mas como se explica essa postura por parte de um futuro vice-presidente que foi investidor de capitais de risco e de um empresário que é dono da Tesla, da SpaceX e do X? “A linha deles é contra as grandes empresas cotadas em bolsa, que consideram que representam as elites da costa leste e oeste, permeáveis a uma cultura woke. Tipos como o Peter Thiel acham que o futuro está em start ups que vão ser ‘o novo Facebook’ e substituir as atuais gigantes tecnológicas”, considera Mullins.

No meio disto, uma coisa parece evidente tanto para o jornalista como para o diretor da Revolving Doors: “O grande vencedor desta eleição é JD Vance”, porque foi ele que conseguiu convencer estes empresários a doarem milhões a Trump. “Musk deu mais de 100 milhões para a campanha. Uma pessoa como Trump vai querer recompensá-lo”, nota Mullins.

O movimento de recompensa já parece evidente ao longo dos últimos dias. Menos de uma semana depois da eleição, Donald Trump já anunciou que o empresário vai ter um cargo como diretor de um Departamento de Eficiência Governamental e Musk já teve direito a participar numa chamada com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.