Leais, alinhados com o trumpismo e as incógnitas Robert F. Kennedy e (sobretudo) Musk. Quem serão os rostos da nova administração Trump?

Após a vitória estrondosa do Partido Republicano nas eleições presidenciais desta terça-feira, começou a movimentação nos bastidores — bem como os rumores. O Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, terá uma importante tarefa até 20 de janeiro, dia em que tomará posse: escolher quem serão os rostos que vão compor a sua administração. Entre antigos aliados a republicanos influentes, precisa de definir com quem vai trabalhar nos próximos quatro anos: para já demorou menos de 48 horas a anunciar o primeiro nome: Susie Wiles será a sua chefe de gabinete.

O nome de Wiles, a chefe de campanha de Trump, já tinha sido apontado como o nome mais provável para chefe de gabinete, por seis fontes republicanas à NBC. Confirmação feita e Wiles torna-se assim a primeira mulher a ocupar este cargo na Casa Branca. “A Susie Wiles ajudou-me a alcançar uma das maiores vitórias políticas na história norte-americana e foi uma parte integral das minhas duas campanhas bem-sucedidas, de 2016 e 2020”, afirmou Trump, num comunicado, citado pela BBC.

Falta tudo o resto. Nomes não faltam. Falta saber quem escolherá Trump e quem vai aceitar.

No mandato entre 2016 e 2020, a relação de Donald Trump com vários rostos da sua administração não foi fácil. Poucos foram aqueles que aguentaram os quatro anos no cargo, fruto de divergências com o Presidente. Com pouca tolerância para críticas e um carácter imprevisível, o magnata vai ter de escolher personalidades que estejam habituadas e dispostas a liderar com o seu temperamento. Há, no entanto, muitos republicanos e até independentes que já demonstraram interesse em trabalhar com ele.

O Presidente eleito já deixou até algumas pistas sobre as suas possíveis escolhas, mas nenhuma está fechada. Uma coisa é certa: Donald Trump já assegurou que não vai colocar membros da família na sua administração. De resto, as possibilidades são múltiplas — e vão desde o líder do Space X, do X e da Tesla, Elon Musk, que contribuiu ativamente para a campanha, até Mike Pompeo, um dos poucos rostos da antiga administração que deseja voltar a estar ao seu lado na Casa Branca.