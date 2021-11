Ignorar perguntas e não dar respostas inteiras. Tivemos acesso ao guião do Facebook para se defender de polémicas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Ou ignore [a questão]”. É desta forma que o Facebook, que agora se chama Meta, diz aos responsáveis para reagir a uma pergunta incómoda que lhes seja colocada. O melhor truque para vencer é estar sempre um passo à frente, e é isso que o Facebook mostra estar a tentar fazer com um guião interno a que o Observador teve acesso e que foi escrito para ajudar a defender a mudança de nome ou a evitar polémicas que envolvam a empresa. Ao todo, são 20 páginas com respostas a 73 perguntas criadas pelo Facebook que mostram a estratégia da Meta e em que pouco escapa a uma organização que teve dezenas de milhares de documentos internos revelados, luta contra querelas internas que minam a liderança de Mark Zuckerberg, o fundador e presidente executivo da empresa, e atravessa novas pressões para que o seu líder volte ao Congresso dos EUA para responder pelos alegados danos que a empresa tem causado com a proliferação de notícias falsas ou vício que as suas plataformas criam, principalmente em adolescentes.

Nas várias páginas, em inglês, prevêem-se grande parte das perguntas que podem ser feitas atualmente à empresa, desde as mais simples — “Quando é que isto [o metaverso] vai estar disponível?” —, às mais difíceis — “O vosso plano é apenas transformar a Meta no metaverso por meio de aquisições e roubando a inovação de outras empresas?”. No final, e com uma recomendação para ignorar perguntas de jornalistas, o objetivo do guião é um: convencer o público de que a Meta liderada por Mark Zuckerberg não quer criar os mesmo problemas que o Facebook levantou. Quais? Problemas como aqueles que a empresa assume no próprio guião que ainda tem de resolver: “(…) Onde traçar uma linha entre a liberdade de expressão e conteúdo ofensivo – ou como verificar a idade e ao mesmo tempo proteger a privacidade das pessoas”.

No mesmo documento, há ainda a menção a outros outros guiões que a empresa tem preparados para estes temas. “Para pontos de discussão executivos sobre os documentos que foram alvo de fuga de informação, por favor, veja aqui”, lê-se logo no início do documento, debaixo de uma secção intitulada “hot topics” (assuntos quentes). Nesta parte do documento, a empresa dá recomendações a quem tem de responder em seu nome a alguns assuntos sensíveis, ou “quentes”. O primeiro ponto diz respeito à aquisição da Within, uma startup de desporto em realidade virtual que levou a que o Facebook fosse acusado de “estar a comprar o metaverso”. A resposta? Como as outras do guião, é semelhante às que a empresa tem dado a perguntas oficiais.