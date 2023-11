Está tudo em aberto relativamente à convenção que a Iniciativa Liberal tem marcada para os primeiros três dias de dezembro. A atual crise política nacional obriga o partido a repensar a estratégia, em particular se faz sentido manter a discussão sobre os estatutos quando as prioridades do partido foram recentradas para as legislativas antecipadas. O poder está nas mãos dos conselheiros nacionais, que têm reunião marcada para este domingo, e que vão ponderar os cenários em cima da mesa.

A ordem de trabalhos para o Conselho Nacional da IL que se realiza dia 12 de novembro, em Lisboa, foi alterada após a demissão de António Costa com o acrescento de dois pontos: “Convenção Nacional” e “Debate da situação política nacional”. Perante as modificações, questionada pelo Observador sobre se haverá alterações na reunião magna e se vai ser mantida a discussão da revisão estatutária, fonte oficial do partido revelou que “estes pontos serão discutidos no Conselho Nacional”.

O Observador sabe que em causa está um conjunto de possibilidades que vai ser tido em conta pelos conselheiros. Por um lado, a consciência de que a IL tem de se focar no desafio das eleições legislativas antecipadas e que essa deve ser a prioridade — uma situação que pode levar o partido a colocar mais fichas no caminho do adiamento da discussão dos estatutos.

