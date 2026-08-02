"Incapacidade sistémica e insuficiência estratégica." O duro diagnóstico da Comissão Técnica sobre os incêndios de 2025

Ao mesmo tempo, os investigadores identificam outro padrão comum aos onze grandes incêndios analisados. Sempre que povoações, habitações ou infraestruturas ficaram ameaçadas, os meios concentraram-se naturalmente na sua proteção imediata. Essa opção permitiu reduzir o risco para as populações, mas teve uma consequência operacional que a Comissão considera decisiva: enquanto uma frente de fogo era combatida junto de uma aldeia ou de uma estrada, outras continuavam a progredir sem oposição, acabando por ameaçar novas localidades.

A conclusão surge formulada de forma clara. “Os resultados evidenciam uma sistemática concentração de recursos junto a povoações e estradas, não intervindo para impedir a progressão dos incêndios para outras áreas e, dessa forma, vindo a afetar outras povoações.”

O relatório identifica ainda outra fragilidade estrutural. A capacidade técnica disponível para apoiar o comando continua desigual e depende demasiado da experiência acumulada por um número reduzido de especialistas. Em muitos postos de comando não existiu uma avaliação contínua do comportamento expectável do incêndio, capaz de apoiar decisões sobre posicionamento de meios, definição de prioridades ou antecipação das mudanças provocadas pelo relevo, pelo vento ou pela disponibilidade de combustível. O resultado foi uma resposta frequentemente centrada na evolução imediata do incêndio, em vez de procurar condicionar aquilo que iria acontecer nas horas seguintes.

Os questionários realizados pela Comissão reforçam esse diagnóstico. Mais de 70% dos responsáveis ouvidos classificaram como inadequada ou muito inadequada a gestão da exaustão e dos períodos de descanso durante os grandes incêndios. Mais de metade considerou igualmente insuficiente o nível de especialização disponível para responder a ocorrências complexas. Em vários incêndios houve equipas e veículos temporariamente indisponíveis por falta de rendições, obrigando operacionais a regressar ao combate após períodos curtos de descanso.

Ao longo de dezenas de páginas, o relatório regressa sucessivamente às mesmas ideias: antecipação, especialização, apoio técnico à decisão, formação, integração entre prevenção e combate e capacidade para aproveitar as oportunidades de supressão antes de o incêndio atingir níveis extremos de intensidade. Os problemas observados em 2025, conclui a Comissão, não começaram quando os incêndios deflagraram, começaram muito antes.

E obrigam a voltar à pergunta que atravessa todo o relatório: o que mudou realmente no sistema português de gestão dos fogos rurais desde Pedrógão Grande?

Oito anos depois de Pedrógão, as reformas continuam incompletas

Quando a Comissão Técnica Independente analisa os incêndios de 2025, não está apenas a avaliar uma época particularmente severa. Está também a medir o impacto da maior reforma do sistema português de gestão dos fogos rurais desde Pedrógão Grande.

Os incêndios de junho e outubro de 2017 desencadearam uma profunda reorganização institucional. Foram criadas novas estruturas, redefinidas competências, aprovados novos instrumentos de planeamento e assumido um princípio que atravessa toda a reforma: prevenção e combate deixariam de funcionar como áreas separadas para passarem a integrar uma estratégia única de gestão dos fogos rurais. A Comissão reconhece que essa transformação existiu, mas conclui que ficou longe de produzir os resultados esperados.