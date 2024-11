INEM vai ter formação externa, investir o excedente e contar com mais 200 técnicos. A audição de Sérgio Janeiro em 4 pontos

Num dia em que o INEM dominou as atenções na Assembleia da República, com cinco audições a várias entidades e responsáveis do instituto de emergência médica, para o fim ficou a audição mais aguardada: a de Sérgio Dias Loureiro, o presidente do INEM (nomeado em regime de substituição). Chega e PS não pouparam nas críticas à gestão que foi feita das greves que afetaram o instituto e do desempenho do INEM durante os dias em que foram reportadas pelo menos 11 mortes associadas a falhas no socorro. Mas Dias Janeiro tentou sempre repelir os ataques da oposição, sublinhando que foram tomadas medidas para garantir os serviços mínimos.

O presidente do INEM (que é também candidato a liderar o instituto durante mais três anos) aproveitou ainda para anunciar que parte da formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar vai deixar de ser dada no institutos e passar para as faculdades médicas e que obteve a concordância do ministério para, daqui em diante, o INEM poder investir o excedente que gera todos os anos (e que tem sido obrigado a entregar ao Ministério da Saúde) — tema que foi aliás arma de arremesso político ao longo do dia, com acusações mútuas entre PSD e PS.

Parte da formação feita nas faculdades médicas

Uma das grandes novidades que saiu da audição desta quinta-feira foi a externalização da formação de técnicos de emergência pré-hospitalar para as faculdades médicas, uma medida defendida, de resto, por vários peritos nesta área — de modo a aumentar a diferenciação destes profissionais, que têm, neste momento, uma formação obrigatória de 910 horas, considerada insuficiente atendendo aos parâmetros internacionais. Sérgio Dias Janeiro justificou a medida com a necessidade, já sugerida na semana passada pela ministra da Saúde, de o INEM se concentrar no papel de papel de “regulador e fiscalizador”.