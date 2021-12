Iniciativa Liberal não terá ex-CDS nas listas e está disponível para apoiar Governo sem cargos em ministérios

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal não tem como objetivo ir a votos nas eleições antecipadas com dissidentes do CDS nas listas de deputados à Assembleia da República. É essa a convicção das fontes internas ouvidas pelo Observador no momento em que os núcleos locais estão a ser consultados e quando falta uma semana para a convenção do partido.

“Não acredito que a IL tenha de meter pessoas do CDS nestas eleições”, assegura um dirigente do partido, enquanto justifica que se as eleições fossem daqui a dois anos seria “natural que existissem aproximações” e “tempo para que o partido e a opinião pública entendessem essas movimentações”. Assim, com a recente crise no CDS (ainda por resolver) e com eleições à porta, seria “só ruído”. “Não acho que a IL ou os ex-CDS ganhassem com isso.”

Sem previsão da presença de antigos militantes do CDS nas listas de candidatos à Assembleia da República, é certo que haverá independentes, como tem sido tradição nas idas às urnas desde a criação do partido liberal. Os lugares são uma incógnita por enquanto, mas um dirigente da IL diz ser “pouco provável” que os independentes sejam cabeças de lista.

A menos de dois meses das eleições, o partido já demonstrou que a construção de um grupo parlamentar é o objetivo principal (menos do que isso seria uma clara derrota para os liberais) e as contas fazem-se a partir daí. “O mínimo dos mínimos é 3-2, três em Lisboa e dois no Porto ou vice-versa”, explicava fonte da IL ao Observador logo após o anúncio de eleições antecipadas. João Cotrim Figueiredo, sem arriscar números mais concretos, acredita que há possibilidade de eleger deputados em cinco distritos.

Independentemente do número de representantes eleitos, a Iniciativa Liberal não vai impor a sua presença no Governo. E já tem os limites há muito definidos: PSD e CDS são os parceiros preferenciais, Chega fica de fora.