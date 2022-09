As defesas dos principais arguidos do caso Universo Espírito Santo estão a usar todos os meios legais à sua disposição para repor Ivo Rosa como o juiz titular da instrução criminal daquele processo mediático, invocando uma alegada violação do princípio do juiz natural. O problema é que nem o beneficiário dessas diligências (o próprio Ivo Rosa) reconhece razão às defesas: “Deixei de ser o juiz natural para tramitação” daqueles autos, afirma o magistrado.

Em vários requerimentos e comunicações que trocou com o Conselho Superior da Magistratura (CSM) desde junho, aos quais o Observador teve acesso após solicitação formal dirigida ao CSM, Ivo Rosa confirma que foi ele próprio quem quis sair do Tribunal Central de Instrução Criminal, também conhecido por Ticão.

A documentação em causa também comprova que Ivo Rosa aceitou com naturalidade a sua substituição como titular do Juiz 2 do Ticão decidida por unanimidade pelo órgão de gestão de juízes.

