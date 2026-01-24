Jean-Jacques Rousseau numa viela escura: assim nasceu a Modernidade

Em segundo lugar, Rousseau parece um percursor de Freud e, portanto, da modernidade, no sentido em que compreende como ninguém antes de si que os nossos amores são sempre variações de um amor inicial, como percebemos no momento em que o filósofo nos explica que “devorava com um olhar ardente todas as pessoas belas”: “A minha imaginação recuperava-as incessantemente, apenas para depois as usar à minha maneira e para fazer delas outras tantas Mlle. Lambercier”. Aliás, a relação com as teorias freudianas não poderia ser mais evidente do que quando percebemos que, uma vez que o nascimento de Rousseau provocara a morte da sua mãe, a relação de Jean-Jacques com o pai teria sempre uma tonalidade conjugal, bem mais do que filial, visto que este julgava reencontrar a mulher amada no rosto do filho, levando-o a acarinhá-lo lamuriosa e ternamente e a pedir-lhe, entre gemidos: “Ah, devolve-ma, consola-me, enche o vazio que ela me deixou na alma. Amar-te-ia eu tanto se fosses apenas o meu filho?”. Esta confusão entre amor filial e erótico seria celebremente catapultada para um patamar estratosférico pela relação de Rousseau com Madame de Warrens, que primeiro o adotaria, e a quem Rousseau chegaria a tratar por mamã, mas de quem mais tarde seria amante.

Por fim, Rousseau acrescenta a esta linhagem confessional um elemento que faltara em todos os seus antepassados: o ridículo. Rousseau, que já no início do livro afirmava que o difícil não era confessar os nossos crimes, mas sim o que fosse risível ou vergonhoso nas nossas vidas, acusava Montaigne (de cuja costela, aliás, nascera) de apenas confessar defeitos adoráveis. Aliás, o próprio Montaigne argumentava, duzentos anos antes, que devemos sempre pentear-nos antes de comparecer em público, acrescentando que se arranjava incessantemente porque se descrevia incessantemente.

Já Rousseau nunca hesita em apresentar-se da forma mais ridícula e grotesca que poderíamos imaginar, particularmente tendo em conta a data de publicação d‘As Confissões. É difícil concebermos isto devido à patina que cobre os autores clássicos e faz com que os vejamos sempre sisudos e impassíveis. Contudo, ao longo d’As Confissões, somos informados de que Rousseau rouba, mente, dá todos os seus filhos para adoção e, mais importante do que isso, masturba-se (“eu aprendera a usar esse perigoso substituto que defrauda a natureza”), mostra o rabo em ruelas escuras às mulheres que por lá passavam (“procurava becos sombrios e recantos escondidos onde me pudesse expor à distância perante pessoas do sexo oposto, no estado em que gostaria de me encontrar junto delas. O que elas viam não era o objeto obsceno, isso não me passaria pela cabeça; era o objeto ridículo”) e come bocados de comida que Mme. de Warrens cuspira inadvertidamente (“certo dia, à mesa, quando ela acabara de levar um pedaço de comida à boca, gritei que tinha visto ali um cabelo. Ela devolveu esse pedaço ao prato, eu peguei nele avidamente e engoli-o”). Ora, se isto, mais uma vez, aproxima Rousseau quer de Proust (cujo protagonista partilha boa parte destes comportamentos) quer das narrativas autoficcionais contemporâneas, tudo isto serve, em boa verdade, dois propósitos bastante prementes.