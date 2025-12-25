Assim se escreveu o mundo num ano: os 60 livros de 2025 que mais gostámos de ler

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António Moura dos Santos

O Desfufador — Volume 1: Contágio

Valério Romão

(Tinta-da-China)

O livro começa e nós descobrimos que uma das personagens principais, Alex, é um homem anão porque João César Monteiro lhe deu um pontapé no traseiro, irremediavelmente interrompendo o seu crescimento. Faço questão de mencioná-lo porque é um excelente cartão de visita para este romance de Valério Romão: totalmente delirante, corrosivo, pejado de preconceitos e desafiando-nos a nós, leitores, a revermo-nos neles, contando com um trabalho de linguagem denso e para ir saboreando. No cerne da história está um evento global que faz com que cada vez mais mulheres comecem a tornar-se lésbicas, atacando o cerne do ego masculino (daí a necessidade de alguém como o que dá o título a esta obra). Pelo meio, aborda-se turismo, teorias da conspiração, chico-espertice à portuguesa e, de forma mais séria, como todos os nossos contratos sociais já se quebraram ou estão em vias de. É algo completamente diferente para Romão e um triunfo.

A Existência da Vida

Iida Turpeinen, tradução de Diogo Paiva

(Livros do Brasil)

Já alguma vez ouviu falar da vaca-marinha de Steller? É provável que não, porque partilha a mesma dúbia distinção que os dodôs e os tigres da Tasmânia, isto é, foi caçada até à extinção. Sendo uma académica focada nos interstícios entre as humanidades e as ciências naturais na sua Finlândia natal, Iida Turpeinen podia ter apenas escrito um livro de divulgação científica, mas quis ir mais longe, provando que dá para escrever um romance sobre qualquer coisa, desde que haja talento para tal. Nesta história acompanhamos a expedição que encontrou este curioso e inofensivo animal ao tentar descobrir um caminho marítimo entre a Rússia e o Alasca no século XVIII, o governo russo oitocentista desse estado que hoje pertence aos EUA a tentar encontrar um esqueleto do animal e um investigador finlandês nos anos 50 encarregue de restaurar as ossadas. No coração desta narrativa está o sacrifício humano nas suas empresas imperialistas e/ou pelo conhecimento mas, acima de tudo, o sacrifício animal às mãos da nossa húbris. Como escreve Turpeinen: “Não há mais nada para caçar. Steller morreu acreditando que a sua descoberta alimentaria toda a Sibéria, mas subestimou a fome do homem”.

A Corte das Mulheres

André Canhoto Costa

(Quetzal)

Não é surpresa para ninguém que, entre os temas da história de Portugal, o da expansão marítima e o das causas para o nosso declínio estejam entre os mais contenciosos, sendo de imediato alvo de controvérsia assim que alguém ousa desafiar a narrativa oficial. Há, no entanto, muito mais a desvendar e a “polemizar”, como o historiador André Canhoto Costa demonstra neste livro, que deve o seu nome a um conjunto de mulheres nobres no seio da corte portuguesa. Tratam-se de figuras como Leonor de Áustria, Infanta D. Maria ou Joana de Áustria, assim como as intelectuais Joana Vaz ou Luísa Sigeia, que desafiaram os ditames da época e a sua suposta menoridade enquanto mulheres para promover a ciência, as artes e a discussão. Foi pela sua mão que figuras como Luís de Camões, Sá de Miranda e Bernardim Ribeiro — hoje canónicas mas disruptivas naquela altura — puderam singrar. A contrarreação religiosa, social e política haveria de pôr fim a este movimento e tentar apagá-lo da história, mas nunca vai desaparecer enquanto houver livros como este.

Estive Aqui e Lembrei-me de Nós

Anna Pacheco, tradução de Rita Custódio e Àlex Tarradellas

(Objectiva)

À partida, poder-se-ia julgar que este pequeno livro de Anna Pacheco não passaria de uma reação crítica à indústria do turismo, que em Portugal (e Lisboa, em particular) vai somando detratores, mas que já atingiu o ponto de rebuçado na Barcelona natal da jornalista catalã. É, no entanto, muito mais do que isso. Em pouco mais de 100 páginas, Pacheco — que se infiltrou junto dos trabalhadores de mais do que um hotel de luxo — mostra a precariedade de quem faz vida a servir os outros de férias, mas — mais importante ainda — vai à raiz para interrogar: porque é que precisamos de turismo? É só escapismo? Ou é sinal de algo mais doentio e profundo relacionado com o aprisionamento da nossa existência a um modelo extrativo de produção que nos esgota durante um ano inteiro mas deixa-nos ser reis durante uma semana ou duas para que este ciclo se repita ad eternum? A jornalista não nos dá exatamente uma resposta, mas faz o mais importante que é colocar a pergunta.

Coisas Ruins

João Zamith

(Suma de Letras)

Este livro é várias coisas: uma estreia notável; uma história que, se não assusta, pelo menos causa desconforto; uma família ao estilo dos Roy de Succession, mas muito poucochinha, ajustada à dimensão do nosso país; um debruçar sobre o Portugal profundo que não desapareceu ainda. Como em toda a boa literatura de terror, Coisas Ruins não empolga apenas, mas serve-se da sua história que mistura folclore a sucesso capitalista para escalpelizar a forma como Portugal ainda hoje se deixa seduzir pelo culto dos homens providenciais e dos “self-made men” ao centrar-se nas glórias e infortúnios da família Viaforte. Igualmente importante, fá-lo de forma muito própria, sem recorrer a inspirações óbvias no seio da literatura portuguesa.