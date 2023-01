Começou por se afirmar nos jornais pela provocação e pela insolência e continua a ser um dos cronistas mais impertinentes da imprensa portuguesa. Escrevendo sobre política, sociedade e cultura, privilegia a sentença curta, direta, sem meios termos. O que, desde que começou a publicar com regularidade, no jornal O Independente, lhe tem trazido muitos admiradores e detratores. Diz não ligar nem a aplausos nem a insultos e que escreve, antes de mais, para se entreter e até se divertir. O sentido de humor distingue-o da sisudez jornalística nacional. O gosto pela piada aparta-o daqueles que têm como modo de vida levar tudo à letra.

Além de se afirmar há mais de 20 anos como colunista em diferentes jornais, em Portugal e no Brasil, doutorou-se em Ciência Política e Relações Internacionais e é professor universitário na Universidade Católica Portuguesa. Publicou, por estes meses, o livro Diário da República, que reúne textos publicados entre 2015 e 2022 sobre os temas — como a gerigonça e a pandemia — que marcaram esse período atípico da História nacional e mundial. É um bom pretexto para uma conversa sobre o livro e sobre outros assuntos. Como o ócio, quimera que vai nutrindo, com elevada preguiça, todos os dias.

Uma nota. O entrevistador e o entrevistado são amigos há vasto tempo, mas isso pouco quer dizer para o caso. Antes de se preparar para a entrevista, o autor das perguntas releu a dedicatória que João Pereira Coutinho lhe fez no seu primeiro livro de crónicas: Vida Independente 1998-2003, editado pelo jornal O Independente, em 2004: “Para o Nuno Costa Santos, com um pontapé no rabo”. Já neste Diário da República, lançado há meses, também livro de crónicas, escreveu: “Para o Nuno, este livro, que será lido por quem percebe do assunto”. De facto, o autor da entrevista tem apurado o seu conhecimento sobre levar pontapés no rabo — no plano da metáfora, que é de manter a compostura intelectual. Faz-se esta referência só para sublinhar que os amigos nem sempre são amáveis uns com os outros. João Pereira Coutinho, numa entrevista nestes primeiros dias de ano novo, mas não necessariamente de vida nova.

▲ O livro "Diário da República", de João Pereira Coutinho, publicado pela D. Quixote

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.