Jogada de Cordeiro deixa socialistas em alerta: "O PS não sobrevive a uma luta como a de 2014"

Mais livre ou com maior risco de parecer desleal?

Enquanto esses três nomes menos alinhados com Carneiro aceitaram integrar a Comissão Política, Duarte Cordeiro desistiu e preferiu manter-se à margem. “Era só mais um futuro aspirante, agora é ‘0’ aspirante“, argumenta um socialista quando olha para a decisão de Cordeiro. “Traçou uma bissetriz a dizer que não apoia a estratégia. Traçou uma bissetriz face a Medina, Alexandra [Leitão], Ana Catarina, ao dizer que quem fica lá dentro — por taticismo — valida tacitamente o líder”, continua.

Mas as declarações também criaram desconforto. Uma dirigente do partido reforça que “sair não é a história do PS”. Outro destacado socialista comenta com o Observador: “Agora só se fala livremente fora dos órgãos do partido?” Ainda que esta mesma fonte não perceba “a intenção ou o argumento”, acredita que esta posição de Cordeiro não condiciona quem aceitou integrar a Comissão Política mesmo sem ser fã de Carneiro: “Não deixa ninguém em situação difícil. A CPN, ao contrário do secretariado, é mesmo o local de expressão das diferentes sensibilidades. Sempre assim foi.”

Este mesmo socialista é dos poucos que não vê “uma demarcação” por parte de Cordeiro: “Sair da CPN, que é um órgão de diversidade do partido, não afirma nada”. Isso faz-se numa “coreografia própria: falar antes dentro do partido e só depois fora”. Agora, insiste, Duarte Cordeiro perdeu essa possibilidade. Não está em nenhum órgão, terá sempre de falar fora de portas e isso pode ser “mal visto” pelos militantes, argumenta a mesma fonte.

É uma linha de argumentação que se ouve em mais socialistas. “Se Duarte Cordeiro acha que ficar de fora lhe dá vantagem, se calhar corre o risco de dizerem que devia ter sido mais solidário com o partido”, adverte um autarca do partido. “Os militantes não gostam de quem se auto-exclui por taticismo político“, acrescenta um dirigente, que acredita que “este tipo de atitude pode granjear indiferença e até uma certa apreciação negativa” por parte dos socialistas. Sobretudo porque “José Luís Carneiro foi duas vezes candidato único” à liderança.

Voltam a existir diretas do PS em 2028 e as autárquicas e as legislativas serão um ano e meio depois e este calendário político pode baralhar as ambições. O que vai ser decidido primeiro, nessa altura, os candidatos autárquicos ou os candidatos às eleições diretas do PS? E uma corrida condiciona a outra? No núcleo de Cordeiro garante-se que esse cálculo não está a ser feito pelo ex-ministro, nem mesmo qualquer vontade de condicionar outros socialistas que possam estar interessados em concorrer à liderança: seja Medina, seja, outros externos, como Mário Centeno, por exemplo.

O que esteve na base da decisão de Cordeiro foi a suspeita de que Carneiro estava a tentar fazer da Comissão Política uma extensão da sua equipa. E colocar decisões que normalmente são do secretariado nas mãos da Comissão Política, procurando comprometer os dirigentes que nela se sentam. Tendo em conta essa avaliação que fez, Cordeiro considerou que tinha de vincar agora que não faz parte da equipa de Carneiro. E também esclarecer que não tinha decidido com base em razões profissionais, a justificação inicialmente dada por fonte próxima do líder ao Observador para justificar a desistência de Cordeiro.

Mas nos seus mais próximos existe a expectativa de que a partir daqui Duarte Cordeiro “possa ser mais escutado”. Ainda que alimentem o desejo de que este passo venha a ter outros subsequentes, também não há pressas. Afinal, José Luís Carneiro acabou de ir a votos internamente e não teve nenhum desafiador.

E há outro aviso sobre qualquer investida que venha a existir: “O PS não sobrevive a uma luta fratricida como a de 2014″. O aviso de um dirigente do partido não é isolado. “Não estamos num ciclo de alternância, mas de sobrevivência — e até nos estamos a sair bem”, acrescenta um destacado dirigente que acredita que, neste quadro, “uma luta como a de 2014 favoreceria o incumbente” — o oposto do que aconteceu em 2014, em que António Costa destronou António José Seguro.

Já Luís Testa acredita que “a questão interna do partido parece suficientemente estável e robusta para se estar a colocar a questão da alternativa” à liderança. “O PS precisa de tempo e disponibilidade para se reconstruir e apresentar a sua proposta política”. “O PS precisa de tempo e precisa de ir a eleições com esta liderança”, diz outra fonte socialista.

Não é nada que o próprio Duarte Cordeiro não tenha já dito, embora com um significativo “mas”. Em outubro passado, numa entrevista ao Observador, concordou que é o líder que deve ir a votos nas legislativas. “O princípio é esse. O líder do PS é potencialmente um candidato a primeiro-ministro. Desejavelmente é ele quem deve ir a votos”. E depois o tal “mas”: “Se é ele que vai a votos, não sei. As circunstâncias futuras não as conseguimos controlar”.

Não jurou “amor para todo o sempre”, tendo já na altura desafiado Carneiro a mudar de rumo. “Tem que ouvir, tem que ser representativo do partido, ser eficaz, passar a mensagem, procurar marcar a agenda política.” Mas no arranque da liderança de Carneiro — o primeiro momento em que o líder tem órgãos da sua escolha — pôs o relógio a contar.