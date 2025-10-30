Trinta e cinco metros quadrados, com vista para o prédio em frente, sem varanda… mil euros? Lisboa, e não só, tornou-se cidade do cubículo dourado: casas minúsculas a preços XXL. No quinto episódio de Geração FIATástica, Miguel e Joana, o Empreendedor e a Fashionista do grupo, navegam entre anúncios imobiliários inusitados e a inquietação de quem tenta construir uma vida quando o chão insiste em escapar.

O refúgio momentâneo – onde respirar é mais fácil do que em muitos T0 – surge sobre quatro rodas. O FIAT Grande Panda Híbrido oferece aquilo que o mercado imobiliário esconde: conforto, espaço, para além de uma bagageira que não exige operações matemáticas para caber tudo.

O caminho da Geração FIATástica continua. Na página dedicada à websérie, pode encontrar mais episódios que que vão fazê-lo refletir sobre o presente e futuro de uma geração para quem os desafios são constantes, mas a garra e perseverança sempre se sobrepõem.