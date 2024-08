Larry Ellison. Os 80 anos do magnata 'playboy' da Oracle que coleciona investimentos e rivalidades em Silicon Valley

“A mente de um engenheiro, a curiosidade de mil gatos e a humildade para continuar a aprender.” A descrição é de Tony Blair, o antigo primeiro-ministro do Reino Unido, para acompanhar o perfil de Larry Ellison, o fundador da Oracle, na lista de 100 pessoas mais influentes da revista Time.

Ellison, que completa este sábado 80 anos, é uma das presenças com maior longevidade em Silicon Valley, com um legado de quase cinco décadas. A relevância do berço de onde saíram muitas das inovações que mudaram o mundo deve-se à Oracle, a tecnológica de software para empresas que fundou em 1977. O que começou por uma ideia para revolucionar as bases de dados é hoje uma empresa muito diferente, com presença na cloud e que até beneficia da expansão da inteligência artificial (IA) generativa.

Mesmo que já tenha ultrapassado a idade da reforma, continua a ser o diretor de tecnologia da Oracle e o presidente do conselho de administração. Até 2014 era o CEO, mas decidiu entregar as chaves do reino a Safra Catz, uma das principais executivas da empresa. Continua a ser o principal acionista da Oracle, com uma participação de 42%, que também lhe confere a fatia de leão da fortuna estimada de 151 mil milhões de dólares (137,46 mil milhões de euros). O suficiente para ocupar o sexto lugar da lista dos mais ricos da Bloomberg, logo atrás de um dos seus principais rivais dos anos 90: Bill Gates, o homem forte da Microsoft.

Larry Ellison não dá sinais de querer afastar-se do mundo dos negócios. Tem investimentos na Salesforce, na Tesla e várias apostas no mundo do imobiliário, incluindo na ilha de Lanai, no Havaí, onde é dono de 98% do território e onde mora permanentemente desde 2020. É na ilha que tem dois luxuosos resorts. Esta semana, foi conhecido mais um investimento imobiliário de Ellison: o Eau Palm Beach Resort & Spa, uma propriedade de 309 quartos em Manalapa, a poucos quilómetros de Mar–a-Lago. Fora dos EUA, tem uma propriedade no Japão.

Ellison é o que se pode chamar de self-made man e já conseguiu criar a sua própria dinastia de negócios: o filho, David, é o CEO da Paramount Global após a aquisição feita pela Skydance Media. A filha, Megan, é a fundadora da Annapurna Pictures e produtora de filmes como “Her”, “American Hustle” e “Phantom Thread”. Tem ainda mais dois filhos pequenos, de relações mais recentes.

Lawrence Joseph Ellison nasceu a 17 de agosto de 1944, no Bronx, em Nova Iorque. Filho de uma mãe solteira, Florence Spellman, apanhou pneumonia quando tinha nove meses. Quase morreu e a mãe enviou o pequeno Larry para casa dos seus tios, em Chicago, a quase 1.300 quilómetros de distância — Lillian e Louis Ellison adotaram o sobrinho-neto. Louis Ellison era um imigrante russo que recebeu o sobrenome quando chegou a Ellis Island, uma das principais portas de entrada nos Estados Unidos para muitos imigrantes.

Durante anos, Larry Ellison não soube que era adotado. Aliás, só conheceu a mãe em adulto, aos 48 anos, depois de contratar um detetive privado. Já era um dos homens mais ricos dos EUA quando isso aconteceu — comprou uma casa à mãe na Califórnia e pagou os estudos da irmã que nem sabia que tinha. Nunca chegou a conhecer o pai biológico, que seria descendente de italianos.

A infância, passada num apartamento no bairro de classe média de South Side, terá sido marcada pela tensão com o pai Louis, que trabalhava na área do imobiliário até perder tudo durante a Grande Depressão. “Ele tinha o respeito pela autoridade que é próprio dos imigrantes, aquele tipo de aura de nunca questionar a autoridade”, explicou Larry Ellison à Vanity Fair, quando tinha 52 anos. “Ele dizia que em alguma altura eu iria ter de me conformar.”

Não foi o que aconteceu. Tal como muitos outros fundadores de grandes tecnológicas, Ellison não terminou os estudos — encaixa-se a conhecida expressão “college dropout”. Fez um ano na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, até que quando a mãe adotiva, Lillian, morreu, durante o segundo ano de faculdade, Ellison desistiu do curso. Mais tarde, tentou voltar à universidade, mas aguentou apenas um semestre.

O movimento hippie dava os primeiros passos. Ellison já tinha estado na Califórnia e visto o movimento em pessoa. Já de regresso a casa do pai, em Chicago, e sem o pilar de apoio da mãe, continuava a pensar na viagem. “O meu pai começou a beber e portanto saí. Não era muito divertido estar ali”, disse em entrevistas, anos mais tarde.

Em 1966, quando tinha 22 anos, mudou-se para a Califórnia. Fez a viagem de vários quilómetros ao volante de um vistoso Ford Thunderbird turquesa descapotável, um carro que acreditava que podia dar boa impressão na sua nova vida. Fixou-se em Berkeley, perto do que mais tarde se tornaria Silicon Valley.

Os primeiros tempos na Califórnia foram marcados por vários emprego, a tirar partido das competências na área de computação que aprendeu no liceu e na curta experiência universitária. Trabalhou em empresas como o Wells Fargo até à tecnológica Amdahl, que instalava as “mainframe” para os computadores que ocupavam salas inteiras (é uma subsidiária da Fujitsu desde 1997). Embora os dias fossem marcados por longas horas de trabalho e com um divórcio após um casamento de apenas dois anos, Ellison prosperou. Ainda não tinha chegado aos 30 anos e já tinha casa própria, um carro desportivo e o primeiro barco.