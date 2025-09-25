Leal a Trump, "deixada de fora" pela UE e atenta aos italianos. O equilibrismo de Meloni sobre o reconhecimento da Palestina

O “equilíbrio” de Roma é alcançado no cruzamento de uma série de fatores externos e internos: a posição dos seus aliados europeus, a liderança de Emmanuel Macron dessa mesma posição, a crescente insatisfação do povo italiano com a ofensiva israelita em Gaza, a longa relação de Itália com os países árabes, a boa relação de Meloni com Washington e a proximidade de fações da coligação de Governo aos seus homólogos israelitas. Recai sobre Meloni conseguir gerir todas estas variáveis.

“O que ela está a tentar fazer — e que é um clássico de Meloni ao longo dos últimos dois anos e meio — é tentar manter um pé de cada lado, o que continua a ser um exercício muito difícil”, argumenta Daniele Albertazzi, professor de Ciência Política na Universidade de Surrey. O especialista em política italiana não rejeita que a posição de Meloni possa sofrer nova mudança — e que o seu Governo reconheça mesmo o Estado da Palestina. Mas esta posição não é unânime.

Itália quer ser “diplomata equilibrado e influente” e não “ficar de fora” ou ser ultrapassada por França

Antes de Meloni discursar perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, já tinham passado pelo púlpito os líderes de Portugal, França, Mónaco e Austrália, quatro dos dez países que reconheceram o Estado da Palestina à margem do encontro. Com esta movimentação, mais de metade dos Estados membros da União da Europeia (UE) reconhecem agora a Palestina. Itália está entre os doze (de 27) que não deram este passo.

Os especialistas ouvidos pelo Observador concordam que a mudança na posição italiana resulta, em parte, desta movimentação dos seus parceiros europeus. Não necessariamente porque foi alvo de pressão direta, mas porque levou Roma a recalcular a sua estratégia de política externa. “O Governo [de Meloni] trabalhou para construir legitimidade com aliados como a UE e a NATO. Esta nova posição na Palestina provavelmente é uma extensão deste esforço, que visa fazer de Itália um jogador diplomático mais equilibrado e influente“, argumenta Mattia Zulianello, professor de Ciência Política na Universidade de Trieste.

Mas o cálculo estratégico de Meloni não olha apenas para o que pode ganhar, mas para o que pode perder se não se ajustasse à política externa dos seus parceiros mais próximos. Principalmente, Meloni teme “ficar de fora sozinha”, considera o professor Albertazzi. “Felizmente para ela, não está propriamente sozinha”, ressalva, uma vez que uma das principais potências europeias — a Alemanha — continua a recusar igualmente avançar com o reconhecimento da Palestina. Mas os olhos de Meloni poderão estar noutra capital europeia que não Berlim.