Lusodescendente desenvolve "cavalo de Troia" que pode vir a "tratar cancros mais avançados". Resultados são "extremamente promissores"

O exército grego esteve dezenas de anos sem conseguir progredir nas linhas da frente da guerra contra os troianos. Nada nem ninguém conseguia atravessar as paredes da muralha da cidade de Troia. Eram “robustas”, “firmes” e “impenetráveis”, como descreve Homero na Ilíada. Foram-se formulando vários planos diferentes no decorrer desta longa guerra, mas o desfecho acabou por ser sempre o mesmo. Até que alguém, Ulisses, pensou numa maneira de se colocar do outro lado das muralhas e destruir a cidade por dentro. O plano funcionou e a sua história de sucesso foi repetida nos milénios que se seguiram.

É uma história clássica da mitologia grega, mas continua a ter um efeito de inspiração nos dias de hoje. Não no campo de batalha, mas na Ciência. Olhando para um tumor como sendo composto por uma muralha que defende as células cancerígenas, Jaime Mateus-Tique, um investigador luso-francês que está nos Estados Unidos da América há quase trinta anos, poderá ter encontrado uma solução de tratamento para os cancros em fases mais avançadas.

“Com a imunoterapia tradicional, continuamos a enfrentar o mesmo problema: não conseguimos passar pelos guardas da fortaleza”, explica ao Observador o investigador da Icahn School of Medicine at Mount Sinai, em Nova Iorque, que publicou a sua descoberta esta quinta-feira na revista Cancer Cell. Estando há décadas neste impasse na guerra contra o cancro, Jaime Mateus-Tique lembrou-se de Ulisses e pensou que se mudassem a estratégia de ataque, os resultados talvez pudessem ser mais eficazes. “Se tivermos como alvo os guardas e os usarmos como forma de abrir a porta da muralha, conseguimos levar um exército para dentro da fortaleza”, continua.

No fundo, ao longo dos últimos quatro anos, o laboratório liderado pelo lusodescendente desenhou um Cavalo de Troia para combater o cancro. Trata-se de uma opção terapêutica que tem como objetivo enganar o tumor, tal como o exército de Ulisses quis fazer aos troianos, e que começa pela retirada das células CAR T do indivíduo. Trata-se de um tipo de glóbulo branco especializado no combate às células tumorais, que é reforçado e adaptado para combater aquele cancro em específico. Esta é a utilização normal desta inovação médica, que já existe há alguns anos, mas que Jaime Mateus-Tique quis modificar para poder explorar esta sua hipótese.

Este cavalo de Troia não tem como alvo as células cancerígenas, mas sim as moléculas que as rodeiam como forma de proteção: a muralha. Chamam-se macrófagos e têm como função original o combate de qualquer tipo de infeção ou organismo externo que penetre aquela região onde atuam. Contudo, as células cancerígenas que chegam a um estado mais avançado têm a capacidade de os “manipular”, “reprogramar” e fazer com que trabalhem em conjunto. A partir desse momento, os macrófagos passam a proteger células cancerígenas contra as defesas naturais do sistema imunitário, enquanto o tumor continua a expandir-se.

Assim, a hipótese definida pela equipa de Jaime Mateus-Tique passa por colocar estes macrófagos como alvo das células CAR T, de modo a conseguir abrir a porta ao “exército” de células T CD8 — as especializadas para combater células cancerígenas — e outras moléculas para combater, sem entraves, o cancro que ali se instalou. Ao fim de quatro anos de projeto, o investigador revela que conseguiram alcançar uma “elevada taxa de sucesso” nos testes em cancros nos ovários e nos pulmões, ambos em fases muito avançadas e sem qualquer opção no mercado que as consiga tratar. Veem, assim, este método inovador como “uma nova forma de combater cancros” que não desaparecem com imunoterapias convencionais.