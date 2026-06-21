Madalena Sá Fernandes: "Não escrevo para me vingar de ninguém, mas há coisas das quais não consigo fugir"

Sim, mas tinha um padrasto porque tinha uma mãe. Porquê agora o pai?

Porque, lá está, um dos meus temas é a casa. A uma [das casas] associava esse perigo e essa instabilidade, mas tinha a casa boa.

Onde passava menos tempo.

Sim. E essa casa boa foi fundamental. Representa saúde, imaginação, sonho. Também havia medo. No caso, de um vizinho.

Um vizinho terrível, psiquiatra, que a ameaça e insulta.

Uma figura bastante traumática. Além disso, o sótão representou um espaço de separação, porque foi onde o meu pai começou a dormir depois de se separar e onde eu ia ter com ele. Havia umas escadas que separavam esse sótão do resto da casa. Asseguravam a distância. E depois porque quando me separo acabo por ir também viver para um sótão. E torna-se um espaço de reflexão, de contemplação.

O Leme é um livro muito direto, muito no osso. Ao contrário deste que mantém a escrita limpa mas é muito descritivo.

Cada tipo de livro também tem a escrita que melhor lhe serve e no caso do Leme eu queria mesmo que a escrita desaparecesse num bom sentido, ou seja, que o mais importante fossem os factos. Que fosse mais rápido e brutal. Os assuntos de violência doméstica e de violência extrema estão muito nítidos na minha memória. Há no processo de escrita uma transparência, uma coisa de papel vegetal. Depois é preciso limpar, cortar. Não preciso de pôr tudo cá para fora. Mesmo no Sótão, os episódios que escrevi primeiro foram esses, [os de violência], mas, depois, interessava-me fazer do Sótão um espaço mais lento, que era como eu o sentia. Um espaço onde o dia demorava mais.

E onde há sempre uma ameaça.

Sim. Há um vizinho, há pessoas, relatos e relações violentas. Não escrevo para me vingar de ninguém, mas há coisas das quais não consigo fugir. É a minha maneira de trabalhar esses temas.

Há aquele episódio em que o seu pai compra um móvel para a entrada, de onde sai uma cama…

…secreta.

Para a proteger do mundo exterior. É uma imagem que podia estar num conto para crianças.

O meu pai ainda tem esse móvel em casa dele. Já não usa a cama. Associava-a muito a um soldado. Um guarda.

A proteger a sua princesa.

Sim…

A dada altura, conta a história da sua tia bisavó, Lurdes Sá Teixeira, a primeira mulher aviadora em Portugal. Há uma descrição muito bonita, dela de pé rodeada de homens, dois deles deitados. Uma mulher muito corajosa, não só por enfrentar os preconceitos da época mas também por se lançar nessa aventura. É isso que procura?

Tive o cuidado de não me comparar porque a coragem dela é imensamente maior…

Mas de alguma forma diz isso.

Nas entrevistas que lhe fizeram, gosto daquela frase em que ela diz que procura ser um pássaro e não um bibelô. E isso, infelizmente, acho que todas as mulheres ainda procuram.

Em que sentido?

O pássaro tem uma liberdade brutal; um bibelô é decorativo. Cheguei a pensar fazer um livro sobre a tia Lurdes, mas decidi pô-la no Sótão porque, lá está, o sótão também é um espaço onde convocamos os nossos antepassados. A minha avó paterna falava muito dela. Tinha um grande orgulho. E depois abordo vários outros casos, de uma mulher faroleira, várias escritoras e artistas, há ecos da Virginia Woolf e do Room of One’s Own [Um Quarto Só Seu], que também foi um livro que me inspirou. Toda essa constelação de mulheres pioneiras, a reivindicar o seu espaço e a sua liberdade de voar e de não serem bibelôs, é fundamental para mim.

▲ Título: "Leme" | Autora: Madalena Sá Fernandes | Editora: Companhia das Letras | Páginas: 168

É uma batalha que ainda não está ganha?

Não está, mas vamos continuar a travá-la.

Acha que se fosse homem, ou uma mulher menos bonita, que passasse despercebida, os seus livros seriam lidos de outra maneira?

Gostava que não, mas…

Sinceramente, o que é que sente?

Já tive uma ou outra situação que me entristeceu nesse sentido, de pensar que pode condicionar, mas gostaria mesmo que não [condicionasse].

Refere-se ao comentário, o ano passado, do crítico literário e autor João Pedro George [JPG]?

Sim. E pouco mais. Mas gostava que não condicionasse. Acho que gostávamos todas.

Chocou-a o comentário?

[a propósito do sucesso de vendas e elogios de outros escritores a Leme, JPG afirmou no podcast Quinteto Literário, “… é violência doméstica, é uma coisa dura (…) Comecei a ver o Instagram dela e depois a imagem não coincidia com o tema (…). Não estava à espera de encontrar uma pessoa seminua, deitada numa banheira, com um livro na mão. (…) Muito florida, com um corpo muito exuberante, com roupas que põem à mostra os atributos (…)”]



Chocou-me. É engraçado porque ao mesmo tempo é aquele chocar e não chocar. Chocou-me pensar como é que ainda há pessoas a dizer estas coisas. Mas também estou nas redes sociais, sei que há pessoas que o fazem. É o “estranho familiar”, que é “como é que isto ainda existe?” É por isso que digo que a batalha ainda não está ganha.

São afirmações que ficam consigo?

Não ficam comigo a ponto de me paralisar, o que muitas pessoas, se calhar, gostariam. Inconscientemente.

Gostariam que não escrevesse?

Inconscientemente, estes são movimentos – não digo esse em particular, mas talvez – de que subjaz uma tentativa de silenciamento. Num ensaio, a [poeta e tradutora] Anne Carson escreve que o [filósofo grego] Aristóteles já falava disso. Dizia que a voz das mulheres era muito estridente e que tinha vontade de pôr uma porta na boca das mulheres. E passados tantos anos ainda há resquícios dessa vontade. Porque não querem desarrumar, acham que pode ser uma voz incómoda.

Incómoda para os homens?

Por exemplo, em relação à Maria de Lurdes, só os homens é que voavam. Então, uma mulher querer voar também, foi incómodo. E tentaram que ela não voasse. Até há muito pouco tempo, só os homens é que votavam, só os homens é que guiavam, só os homens é que escreviam.

Entre os autores de textos autobiográficos e de autoficção existe uma predominância em número de mulheres. Também as referências que cita vão nesse sentido, como o Um Quarto Só Seu da Virginia Woolf. Tem alguma ideia sobre o porquê disto?

E a Virginia Woolf é uma pessoa que falou das coisas mais violentas que lhe aconteceram, como o abuso sexual por parte de um dos irmãos, a depressão, a violência do pai. É uma autora genial que não teve medo do autobiográfico. Há muitos autores homens que adoro e que escrevem autoficção, como o [Emmanuel] Carrère, o Édouard Louis. Mas é curioso, sim, são mais mulheres. Acho que há uma ligação a histórias de violência. A Tatiana Salem Levy fala muito disto, da questão do diário com a chave: “Põe aí as tuas coisas…” E muitas vezes são violências que sofreram, muitas vezes por parte de homens. E, portanto, é conveniente que não se desarrume ali, porque depois vêm as chamadas repercussões e vai desorientar muita gente. Ganhar voz é também poder falar sobre as violências que nos fizeram.

E as mulheres são mais vítimas de violência do que os homens.

Estatisticamente, sim. Mas a questão é a do “estridente” e do “incomodar”. As mulheres incomodam quando contam as violências que sofrem.

Leme incomodou muita gente?

Menos do que eu achei.

Como assim?

Antes de escrever, imaginava consequências trágicas e não foi assim. Incomodou no sentido em que se falou do tema. Eu tinha medo disso, porque era o meu primeiro livro e estudei Literatura e queria muito focar-me na parte literária, mas nunca poderia descurar o outro campo, ou seja, a violência, que é uma batalha que também travo, e da voz das pessoas que passam por essas coisas.