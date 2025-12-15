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Mais do que uma casa, uma forma de estar

Entre a serra e o rio, surge o Alto do Tejo, um empreendimento de grande escala e ambição, pensado para quem procura qualidade de vida, espaço e tranquilidade – sem abdicar da proximidade a Lisboa.

Natureza, arquitetura e qualidade de vida são os pilares do novo empreendimento. Com vista sobre o Tejo e para a serra de Sintra, o local foi escolhido com precisão: está próximo de escolas, hospitais, vias rápidas e zonas comerciais, garantindo conveniência e conforto no dia a dia.

O empreendimento foi concebido como uma proposta de vida equilibrada. “Desenhámos um conceito residencial inserido num empreendimento de grande escala e ambição”, explica Bernardo Ribeiro, diretor executivo da promotora Reap Estate. As infraestruturas e o paisagismo criam um ambiente familiar e integrado.

Para todos os desejos, há uma casa de sonho. É possível adquirir um apartamento em planta, um lote para construção ou ainda optar por uma residência totalmente personalizada e pronta a habitar. “Oferecemos a possibilidade de construir a própria casa, com total liberdade de escolha, suporte técnico especializado e a opção de um serviço chave-na-mão, que garante excelência e tranquilidade em todas as fases do processo”, diz Bernardo Ribeiro.

A modernidade das soluções construtivas, o enquadramento natural e o potencial de valorização fazem do Alto do Tejo uma oportunidade. A urbanização que nasce agora inclui rede viária organizada, iluminação eficiente e espaços verdes amplos que promovem o contacto com a natureza. O paisagismo foi pensado para garantir privacidade e promover um ambiente familiar e tranquilo, com zonas pedonais, ciclovias, áreas de lazer e espaços infantis.

A proximidade a Lisboa e o enquadramento natural fazem deste projeto um lugar raro, pensado para quem procura o melhor de dois mundos: integração urbana com qualidade de vida.

Mais informações em altodotejo.pt

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