Mais do que uma casa, uma forma de estar

Natureza, arquitetura e qualidade de vida são os pilares do novo empreendimento. Com vista sobre o Tejo e para a serra de Sintra, o local foi escolhido com precisão: está próximo de escolas, hospitais, vias rápidas e zonas comerciais, garantindo conveniência e conforto no dia a dia.

O empreendimento foi concebido como uma proposta de vida equilibrada. “Desenhámos um conceito residencial inserido num empreendimento de grande escala e ambição”, explica Bernardo Ribeiro, diretor executivo da promotora Reap Estate. As infraestruturas e o paisagismo criam um ambiente familiar e integrado.

Para todos os desejos, há uma casa de sonho. É possível adquirir um apartamento em planta, um lote para construção ou ainda optar por uma residência totalmente personalizada e pronta a habitar. “Oferecemos a possibilidade de construir a própria casa, com total liberdade de escolha, suporte técnico especializado e a opção de um serviço chave-na-mão, que garante excelência e tranquilidade em todas as fases do processo”, diz Bernardo Ribeiro.