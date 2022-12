É negro, nasceu num bairro social, tem um corpo não muito alto e muito musculado, um “corpo africano” como ele próprio classifica. Além disso, nasceu num pais, Portugal, onde a dança é uma coisa de nicho à qual quase só as elites têm acesso. Mas Marcelino Sambé veio ao mundo para pôr em causa os estereótipos e mostrar que “às vezes os sonhos realizam-se”.

Cresceu no bairro do Alto da Loba, em Oeiras, numa família desestruturada, perdeu o pai cedo e seria no centro comunitário do bairro que faria a sua educação, que haveria de passar pela dança desde sempre. Aos quatro anos era o único rapaz do grupo de dança do centro, as “Estrelitas Africanas”, além disso não havia festa ou casamento que não aproveitasse para mostrar os seus dotes. Hoje, aos 28 anos, é primeiro bailarino de uma das companhias de dança mais importantes do mundo a Royal Ballet do Reino Unido. Na prática chegou tão longe como Cristiano Ronaldo no futebol, mas em Portugal há muitos que nunca ouviram falar dele. Agora, a convite de Carlos Prado, diretor artístico da CNB, vai estar uns dias em Lisboa, no teatro de São Carlos a “dançar até à morte” na peça Giselle, que está em cena até dia 23 de dezembro. Interpreta Albrecht, o protagonista, nas récitas de dias 7 e 10.

O Observador foi visitá-lo no camarim, por onde muitos bailarinos da companhia portuguesa passaram para o saudar. Contrariando as competitividades e as invejas que se diz serem tão comuns no meio artístico, à volta de Marcelino Sambé há um cerco de afeto, que ele aceita e devolve.

Marcelino Sambé e Anne Rose O’Sullivan, ambos bailarinos principais do Royal Ballet de Londres, vêm dançar “Giselle” com a CNB. Hoje tem este estatuto de referência, de protagonista convidado. Mas lembra-se porque começou a dançar?

A dança era aquilo que me fazia sentir especial. Desde muito cedo, se havia uma festa, um casamento eu punha-me logo a dançar. Depois tive a sorte de ter sido integrado no Centro Comunitário do bairro do Alto da Loba, que era uma espécie de segunda casa, segunda família. Até aos 10 anos fazia apenas danças africanas com o grupo “Estrelitas Africanas”, até que uma professora achou que eu tinha muito potencial e levou-me para fazer uma audição no Conservatório Nacional. Eu nem sabia o que era ballet clássico, só sabia fazer danças africanas. Lá fui eu de fato de treino e ténis e ainda hoje agradeço àqueles professores que debaixo daquilo que eu era viram o meu potencial para o ballet. E não só agradeço como isso me faz ter esperança que a dança comece a integrar outros miúdos como eu.

