Marcelo disse que o Mafra era "organizado", do lado do clube nada se ouve e os adeptos elogiam José Cristo. Mas há zum zum no Convento

Comentando ainda que existe um “potencial elo de ligação entre os mercados europeu e brasileiro”, Marcelo referiu ainda que o Mafra é “bem organizado financeiramente e sem nenhuma dívida”. “Agora estamos a investir nas suas infraestruturas e temos a expectativa que alcance o break even já em 2023″, disse. Isto tudo através da DOZE, uma holding que o jogador está a “estruturar e tem inauguração marcada para início de 2022”. Pegando nas palavras do jogador, a DOZE vai ser “a marca guarda chuva de todas as frentes de negócios”. “O Mafra foi a nossa primeira aquisição e representa o start no mercado europeu. Os planos agora passam pela aquisição de mais um clube flagship, com uma torcida grande e de tradição. Isso deve acontecer no segundo semestre de 2022, depois de uma nova captação. A nossa ideia é que esse novo clube seja complementar aos que já possuímos, de maneira a que um jogador formado no Azuriz e adquirido pelo Mafra depois possa ser comprado por esse clube flagship”, referiu ainda.

A situação pode ser surpreendente mas, em junho, o jornal O Jogo, pegando numa notícia avançada pelo site UOL Brasil, já havia confirmado que havia a hipótese de um envolvimento com o craque brasileiro e o Azuriz. “Há aqui uma possibilidade de fazermos uma parceria com a Azuriz onde o Marcelo também está envolvido. É tudo ainda muito embrionário e nada está feito”, declarou então o presidente do Mafra José Cristo, há cerca de três décadas na liderança do clube. No entanto, no verão, o responsável foi claro relativamente a uma possível alienação da maioria do capital social de uma SAD, se esta fosse eventualmente criada: “Se passarmos a SAD, será sempre com a maioria em poder do Mafra. As conversas com o Marcelo podem ajudar na vinda de jogadores e num apoio financeiro. A maneira antiga de trabalhar tem funcionado bem no Mafra e vai continuar, sem qualquer problema. Somos um clube sem dívidas, certinho, honesto, organizado, que paga a horas e por vezes temos visto clubes onde as coisas correm mal. Agora, se este acordo for fechado será muito bem vindo”, disse na altura.

E esta terça-feira, num dia típico para a altura e zona do país, cinzento, o Observador deslocou-se à terra que alberga o imponente e belo Palácio Nacional de Mafra para tentar falar com os responsáveis do clube mafrense. Ouvia-se tudo (os carrinhos, os passes, os palavrões), mas dos responsáveis do clube nem por isso, que pretenderam assim não revelar qualquer reação ao que foi dito pelo jogador do Real Madrid. Restavam, por altura do não, três adeptos nas bancadas do Dr. Mário Silveira. Sabendo das notícias do dia, demonstraram algum desconhecimento perante a situação, na medida em que frisaram várias vezes (e isto não foi virgem ao longo do dia) a necessidade de levar este tipo de situações a “Assembleia”. “Talvez um protocolo ainda vá, agora comprar…”, afirmou um dos homens.

Posto isto, não foi difícil encontrar em Mafra, sobretudo junto ao Convento (calhau, como lhe chamam vários dos locais, aprendemos), adeptos do clube ou, até, grupos que discutiam futebol.

O primeiro homem a falar com o Observador foi Francisco, que aos 80 anos gabou-se de ter jogado “14 anos no Mafra, a custo zero e sem razões de queixa“. Mesmo em idos anos, recorda que o clube já era “bem organizado” e que na altura “havia sempre um miminho“, leia-se “uma sandes ou assim”, no final dos jogos. “Jogava-se por amor à camisola, porque eu ganhei dinheiro foi a jogar à bola em Moçambique”, frisou. Mas, saindo de Moçambique e voltando a Mafra, porque é que o clube é apetecível a investidores? É que, recorde-se, não foi assim há tantos anos que o Mafra teve uma ligação a jogadores chineses que, contam os adeptos, terminou quando o principal investidor quis a maioria numa futura SAD.

Sobre o clube da terra, Francisco destaca mais uma vez a “organização” do mesmo, mas também a importância do presidente José Cristo, “um bom presidente sem o qual o clube já teria acabado, porque não haveria organização, dinheiro, nada”. E, ainda, o apoio da Câmara Municipal, sempre muito próxima do clube, “não só no futebol”. “Há o pavilhão para o andebol”, enumera. E mesmo sem Francisco dizer, é de realçar que o Mafra joga no campo municipal que está no Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos. Este recorda ainda que quando o Mafra jogava nas distritais “eram quatro ou cinco autocarros a levar adeptos” para os jogos. “Agora não há amor à camisola. As pessoas que antes viviam com o Mafra estão velhas. É só malta nova que veio para cá viver. Se não fosse a Câmara…”.

Esta relação próxima entre clube e Câmara Municipal já tinha sido abordada por uma outra fonte, pelo que fazia sentido contactar o município, visto que, segundo o jornal A Bola desta, o valor do negócio que envolveria Marcelo e o Mafra ascenderia a mais de sete milhões de euros. Mesmo sendo uma soma quiçá avultada, seguramente para um clube de Segunda Liga, sem qualquer desprimor, não houve qualquer comentário por parte de dois departamentos diferentes da Câmara Municipal de Mafra, que remeteram qualquer tipo de informação sobre o clube para o clube, mesmo que de caráter geral ou indiscriminada.

Perto do quiosque com a melhor vista para o Convento de Mafra encontrava-se Elias Rodrigues que, esteve “cerca de 20 anos na Direção” do Mafra, “para aí a partir de 1996”. Com melhor conhecimento da situação do clube, mesmo que anterior e pelo menos em teoria, Elias disse “que já tinha ouvido um zum zum” sobre a situação em questão, “que eles tinham falado”. “Conheço bem o Zé [Cristo]”, disse com um sorriso de quem quer deixar ali a frase. Mas adiantou: “Fui convidado este ano para fazer parte da Direção mas não pude aceitar”.