"Mataram o Pianista". Um filme para o talento e a morte misteriosa de Tenório Jr.

Em Mataram o Pianista, toda a história de Tenório Jr., que foi comprar medicamentos para a namorada e nunca mais voltou, é contada ao detalhe, com todas as dúvidas e surpresas dos protagonistas. O músico saía do hotel, deixava um bilhete a avisar que voltaria em breve, e só dez anos depois um primeiro relato de um ex-integrante dos serviços secretos argentinos afirmava que o pianista tinha sido preso pela polícia militar. Tinha 34 anos, quatro filhos e um quinto a caminho. Entre investigações e outros depoimentos, ao longo dos anos, seria confirmada a morte do músico às mãos de militares do regime. Tenório, que não manifestava preocupações ou inclinações políticas, tinha outras prioridades.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Um sonho que não deu certo”, diz Milena, a certa altura, ao relembrar a morte do companheiro. “Não suportava que a música fosse mal tocada. Parecia um homem muito zen, sério, mas com grande sentido de humor. Toda a gente se ria com ele. Era culto e inteligente. Durante todo o tempo em que estive a fazer este filme, consegui desenvolver empatia pelo Tenório Jr. O jornalista que surge a fazer a sua investigação sobre a bossa nova deu os passos que eu dei. Teve os pensamentos que eu tive. Senti o Tenório Jr. como se fosse um amigo com quem podia ir beber uma cerveja. Um amigo querido que admirava”, confessou Trueba.

Fernando Trueba, um melómano à antiga, com filmes como Calle 54 (2000) ou O Milagre do Candeal (2004), prova viva de uma obsessão musical, foi muito influenciado pelo sogro, um amigo que viveu uma grande temporada no Brasil. Em pequeno, apaixonou-se pelo cinema novo daquele país. Ao crescer, foi influenciado pelo jazz — é daí que nasce Chico e Rita, homenagem a Bebo Valdés, compositor e pianista cubano — mas também por Tom Jobim, tendo mais acesso aos discos americanos do artista. De lá para Espanha, o sogro trouxe Construção, de Chico Buarque, que se ouvia a toda a hora. “Tornei-me obcecado por aquela discografia”, conta. O realizador espanhol sabia que não queria fazer “um filme como se fosse Disney” e que, ao lado do parceiro profissional Javier Mariscal (mas também de outro animador reconhecido, Marcelo Quintanilha), só poderia dar vida a Tenório Jr. através de diferentes estilos e formas de animação. “Este também é um filme sobre memória. Queríamos que o público também trabalhasse.” Nesta conversa, começámos pela parceria ibérica.

[trailer oficial do filme “Mataram o Pianista”, que se estreia esta quinta-feira em Portugal:]

Portugal e Espanha, juntos na animação. É uma relação que faz sentido?

Correu muito bem. Os animadores portugueses fizeram coisas muito bonitas, ficámos contentes. E eu, que não costumo meter-me muito nos detalhes técnicos, desta vez fiquei curioso com alguns. Diziam-me que a razão estava nos animadores portugueses.

A sua carreira tem estado muito ligado à música, com especial enfoque no jazz. O que não conhecia sobre a bossa nova?

Já tinha algum conhecimento. Sempre gostei muito de jazz e de música instrumental. Conheço a música de Moacir Santos, Jobim, Pixinguinha. Sigo há bastante tempo e com muito interesse a música brasileira, antes e depois da bossa nova. Tenório Jr. é uma personagem contemporânea desse estilo, participa um pouco no género mas tem a sua própria personalidade. Claro que tem relação com alguns desses músicos, e há quem até fosse da sua geração. Portanto, sim, conhecia bem. Mas quando o descobri e à sua música, percebi que era muito rico e profundo. Era um músico rigoroso, sofisticado e elegante. Cruzava-se com todos os caminhos da música antiga do Brasil que, à sua época, estava a influenciar toda uma geração. E também estabelecia ligações com o jazz norte-americano, bem como com outros estilos da Europa. Até com Cuba. A arte não tem fronteiras. Está-se sempre a misturar, a enriquecer. Não pede passaporte a ninguém.

Descreve Tenório Jr. como um talento nato, alguém que estava à frente do seu tempo.

Conseguimos recuperar algumas partituras e percebemos que era, de facto, avançado para o seu tempo.

Mas que homem era este?

Através dos testemunhos que fomos juntando, percebe-se que tinha muito, muito rigor. Era quase excêntrico. Entrava num bar e se a música estava má, de acordo com o gosto dele, ia-se embora. Tinha fama de desaparecer. Não suportava que a música fosse mal tocada. Parecia um homem muito zen, sério, mas com grande sentido de humor. Toda a gente se ria com ele. Era culto e inteligente. Durante todo o tempo em que estive fazer este filme, consegui desenvolver empatia pelo Tenório Jr.. O jornalista que surge a fazer a investigação sobre a bossa nova deu os passos que eu dei. Teve os pensamentos que tive. Senti o Tenório Jr. como se fosse um amigo com quem podia ir beber uma cerveja. Um amigo querido que admirava.

Alguma vez alguém investigou Tenório Jr. de forma aprofundada o que lhe aconteceu?

Houve gente que o fez, sim. O Rogério Lima, professor universitário no Brasil, fez um documentário, Balada para Tenório Jr. de vinte minutos, sobre o seu desaparecimento. Há duas versões de entrevistas sobre o que lhe aconteceu. Houve, sim, quem tentasse chegar às causas. Um jornalista da Playboy foi até à Argentina investigar a morte dele, mas um militar ameaçou-o. Disse-lhe que ia acontecer o mesmo. Ele desaparece durante a ditadura militar brasileira e vai para o início de outra. Esteve uns dias na Escola de Mecânica da Armada, um dos grandes centros de tortura da Argentina, sofre um enfarte por causa da tortura. Quando recebem a informação de Brasília de que o Tenório Jr. não tem nenhuma inclinação política, decidem matá-lo. Porque, caso contrário, iria saber-se que o tinham torturado. Nos dias em que ele está detido, é quando acontece o golpe militar em 1976. Na manhã em que há uma entrevista com o Vinicius de Moraes, em que o músico pede ajuda para o encontrar, dá-se o golpe no país. Era a peça que nos faltava. Esse vídeo de 16 milímetros acaba no Brasil. Sinceramente, não sei como nem porquê. Saltaram-nos as lágrimas quando a vimos. Vemos a desolação dele. A desolação…

Foi o único pedaço televisivo que viu onde se fala de Tenório?

O único do Vinicius. Penso que haverá mais. Existe um arquivo de dez minutos da TV Cultura, onde Tenório Jr. fala e toca durante dez minutos. Era um programa dedicado a músicos. É o único de imagem em movimento. E muito arquivo de som.