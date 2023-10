Existir na cabeça de um adolescente tem muito que se lhe diga. Voltar lá é um exercício tumultuoso, em que se reconquista a ingenuidade selvagem que o mundo acaba por resolver. O comum mortal passa por reviver esses tempos por via da nostalgia, por isso muitos de nós ficamos encalhados na música e nos filmes que aprendemos a gostar na adolescência. São um porto seguro e um marcador de um certo sentimento de rebeldia que não é bem-vindo na idade adulta. Até porque gostar de algo, aprender a gostar de algo, pede trabalho, dedicação, paixão, sentimentos que os adultos preferem redirecionar para coisas mais adultas (em princípio).

Max Porter (n. 1981) pertence a uma geração britânica que ainda apanhou os tempos dourados das benesses do estado social, de uma cultura maravilhosa de televisão pública e que, sobretudo, aprendeu a viver o presente e pensar no futuro pela constante revisitação e reconstrução do passado. Teria pouco mais de vinte anos quando Burial surgiu e mudou a música urbana e a forma de pensar sobre ela, ou quando The Caretaker (projeto de Leyland Kirby) nasceu e colocou a dançar connosco os fantasmas que existiam nas músicas que não ouvíamos no salão de The Shining. É um apaixonado pela ontologia (hauntology, no inglês) e Shy é um maravilhoso livro de cento e poucas páginas sobre como voltar a ser adolescente pelas mãos de um adulto e isso ser muito mais do que OK.

Sem paternalismos, de todo, Shy apresenta — nem mais — Shy, um adolescente que vive no Reino Unido, em meados dos 1990s, contaminado pela cultura jungle e drum’n’bass. A música é o refúgio de um miúdo que não sabe onde estar, com problemas, mas não com tantos problemas como os outros miúdos em redor, que após uma noite de perdição acaba num estabelecimento de correção juvenil. Escrito num registo de fluxo de consciência, Shy convida a ser lido de uma só vez, para se entrar num mundo onde passado, presente e futuro estão ligados e onde a música ouvida, cantarolada ou só presente na cabeça do protagonista se mistura com outras vozes que estão a acontecer ou não naquele presente: o leitor decidirá. Melhor, sentirá como tiver de sentir. “Shy” é como se fosse um fantasma de nós próprios, sobretudo lido no presente, para quem tem hoje entre 30-45 anos.

