Mendigos falsos? Cuba vive a pior crise económica em décadas

20 de julho de 2015. Há dez anos, o antigo Presidente norte-americano, Barack Obama, restabelecia as relações diplomáticas entre os Estados Unidos da América (EUA) e Cuba, interrompidas desde a Revolução Cubana. Desde que tomou posse, o ex-chefe de Estado adotou uma abordagem distinta à dos seus antecessores em relação ao principal inimigo geopolítico nas Caraíbas. O confronto deu lugar a uma reaproximação. Mas os esforços diplomáticos da administração Obama caíram por terra em apenas dois anos. Donald Trump voltou a uma postura firme contra o regime em Havana. No seu regresso à Casa Branca em 2025, ao lado de Marco Rubio (o secretário de Estado anticomunista e filho de pais cubanos), a presidência está a aplicar sanções ainda mais pesadas a Cuba.

A ilha das Caraíbas atravessa atualmente uma conjuntura bastante adversa. Vive uma profunda crise financeira sem solução à vista e tenta manter a ordem pública com pulso firme. Num país alvo de um embargo dos Estados Unidos desde 1962, ano da crise dos mísseis, Cuba enfrentou sempre várias dificuldades. Porém, muitos cubanos estão cada vez mais desiludidos com o rumo da revolução. Há quatro anos, a 11 de julho de 2021, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra as condições económicas. O regime tremeu, mas respondeu com força — e tem vindo a esmagar a oposição interna.

Até o próprio regime admitiu recentemente as dificuldades económicas. Num país em que mais de 40% dos reformados ganham mensalmente menos de cinco euros, a ministra do Trabalho de Cuba, Marta Elena Feitó, demitiu-se após ter dito que “não há mendigos” no país. “Quando se olha para as mãos e para as roupas dessas pessoas, vê-se que estão disfarçadas de mendigos. Não são mendigos”, garantiu a governante, acrescentando que foi uma “forma fácil” para muitos cubanos de “ganhar dinheiro sem trabalhar com as formalidades necessárias”. Nas redes sociais e até no seio do Partido Comunista estas declarações não caíram nada bem.