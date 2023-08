Enquanto corria a toda a velocidade pelos campos verdejantes do Parque Tejo, por essa altura ainda completamente vazios, Fabian conseguia ver de esguelha que uma rapariga de t-shirt vermelha seguia muito perto no seu encalço. Não abrandou. Não podia nem ia dar-lhe tréguas. Tinha um único objetivo em mente: ser o primeiro peregrino a chegar ao setor A2 do agora batizado Campo da Graça, onde esta noite milhares de jovens de todo o mundo vão ficar acampados para uma noite de vigília com o Papa Francisco, um dos pontos altos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O jovem de 27 anos não o sabia ainda, mas participava numa competição improvisada com os Estados Unidos, em que acabava a representar o país de origem, a Suíça. Longe de olhares e de holofotes, seria mesmo a Suíça a ser coroada vitoriosa, mesmo que apenas por uma questão de segundos. Katie, uma peregrina do Texas que defendia a honra dos Estados Unidos, reclamava assim o segundo lugar. A sua alegria, porém, não era menor que a de Fabian, ao ver que tinha conseguido uma das melhores posições do recinto, no lado esquerdo do parque, mesmo junto à lateral do palco que o Papa Francisco pisará daqui a algumas horas, a partir das 20h45, hora marcada para o início da vigília.

Foi em parte por ele que chegaram tão cedo, por volta das 11h45, mesmo sabendo que o pontífice só chegará ao final da tarde para orar com os jovens na vigília. A espera não os desanima. É tempo de estabelecer um perímetro para os respetivos grupos e conviver com os peregrinos que, pouco a pouco, vão enchendo o recinto junto ao rio Trancão que, minutos antes, estava deserto.

