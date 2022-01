Mortes nos comandos ficaram sem castigo. Como o tribunal militar desmanchou a acusação do Ministério Público

Ricardo Rodrigues saiu na última segunda-feira do Campus da Justiça, em Lisboa, como um dos únicos três condenados no conhecido caso das mortes nos comandos e com a pena mais alta: três anos de cadeia, suspensos por igual período. Com ele foram condenados dois outros instrutores a penas de dois anos e dois anos e meio num processo que sentou no banco dos réus 19 arguidos. Nenhum dos três, porém, foi condenado pelas mortes de Dylan e de Hugo. O tribunal condenou-os, sim, pelos socos e bofetadas que deram a outros instruendos do curso, — por crime de abuso de autoridade por ofensa à integridade física. Mais instruendos se queixaram de severos castigos durante a formação, com fotografias a atestarem lesões, mas o tribunal coletivo com competência militar não corroborou as provas do Ministério Público e acabou por absolver os acusados.

As mortes de Hugo Abreu e de Hugo Dylan acabaram sem castigo, porque o tribunal considerou que até ao momento em que foram socorridos nunca ninguém percebeu que estavam a sentir-se mal. “Conseguiram camuflar até ao limite os sintomas de exaustão pois a enorme vontade de virem a integrar uma força militar que admiravam, levou-os a aguentar estoicamente e irem para além do que fisicamente podiam”, lê-se no acórdão. Logo, ao contrário da acusação, eles não foram vítimas de um treino violento, nem dos seus superiores que não lhes deram água e que os deixaram desidratar.

Questão diferente, explica o coletivo presidido por uma juíza civil, seria a de avaliar o comportamento da equipada médica e a alegada negligência médica na assistência a estes instruendos. No acórdão de quase 600 páginas, sublinha-se mesmo que o Código de Justiça Militar não prevê crimes praticados por negligência, logo a responsabilidade do médico e do enfermeiro que os assistiram não lhes poder sequer se assacada. O facto de ter sido constituído um tribunal militar para a apreciação dos factos “inviabiliza o tribunal de extrair consequências que porventura poderiam ser extraídos no âmbito do código penal comum, decorrentes do atraso da demora da ordem médica de transferência de jovens”, justifica o coletivo.

“O Tribunal está ciente da incompreensão (…) findar com absolvição criminal daqueles a quem foi imputada a morte de dois filhos”, acrescenta, referindo-se sobretudo aos pais das vitimas. “Mas o exercício jurisdicional do tribunal está limitado”, reconhecem os juízes. Afinal, em que se baseou mais o tribunal para deixar cair a maior parte dos 539 crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física que imputava a acusação aos 19 militares e considerar no julgamento que as mortes de Hugo Abreu e Dylan Silva não tiveram intervenção dos seus instrutores?