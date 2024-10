Muitas “talks”, poucos filmes e bilhetes “para respirar o mesmo ar de Robert De Niro”. Afinal, “o Tribeca não é um festival de cinema”

É que à hora em que no palco World Stories se mostrava a longa-metragem norte-americana premiada em Cannes, no palco Made in Portugal mostrava-se Podia Ter Esperado por Agosto, comédia que junta Mourão e Júlia Palha. É uma das críticas que, de forma mais ou menos pública, tem sido feita ao festival: a de ter programado, no que à produção nacional diz respeito, cinema e séries televisivas essencialmente do catálogo SIC/Opto. Veja-se o filme realizado pelo ator e apresentador da estação acima mencionado, ou as séries George, de Sofia Pinto Coelho, e Azul, de Pedro Varela. “É um evento nosso, com dois dias, há um showcase de talento português e de conteúdos nacionais, não há muito mais tempo para ter conteúdos que gostaríamos de ter”, rebate Francisco Pedro Balsemão. Ao Observador, o CEO do grupo Impresa garante que há “conteúdos da Opto, também fora da Opto”, destacando a curta-metragem O Afinador de Silêncios, de Mário Patrocínio. “E temos outros filmes. Não sei de cor, mas há muitos conteúdos que não são da Opto. Acho que é normal tentarmos puxar para estes eventos conteúdos bons. A qualidade foi validada pelas pessoas do Tribeca. A programação e curadoria é de ambas as partes.”

Mas alguém quer saber dos filmes? A verdade é que o Tribeca que arrancou esta sexta-feira no Beato Innovation District é bem distinto daquele que Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff criaram há 22 anos em Nova Iorque. O Tribeca Festival Lisboa, a primeira extensão europeia do projeto, acontece quando o próprio evento mudou, deixando cair o “Film” do nome original, e mudando a sua missão, para “celebrar o storytelling”. O cinema tornou-se apenas mais um tópico neste evento cultural onde as talks (ou “conversas”) assumem o grosso da programação.

Aliás, é o próprio produtor executivo do festival que o diz ao Observador: “O Tribeca não é um festival de cinema”. “É um festival Tribeca. Foi criado como um festival de cinema, mas transformou-se num festival de cultura e de conteúdo. Acho que é o que estamos a ver aqui atualmente: cinema, longas e curtas, podcasts, música. É esse o objetivo”, diz Tony Gonçalves, antigo executivo da Warner Media, que emigrou em criança para os Estados Unidos, onde vive.