O Tribeca Film Festival, o festival de cinema de que Robert De Niro foi um dos fundadores, em 2002, vai ter uma edição em Portugal. O Tribeca Festival Lisboa acontece na capital portuguesa a 18 e 19 de outubro, e vai contar com a presença do ator de 80 anos. O evento foi apresentado esta quinta-feira à imprensa pela SIC/OPTO, responsável por trazer o festival a Portugal.

O Tribeca Festival Lisboa, produzido em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, contará com a “exibição de filmes, de séries de ficção da maior qualidade, experiências imersas, conversas com pessoas de fora, estrangeiros, com nomes que são conhecidos de todos, mas também criadores portugueses”, levantou o véu Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa, na apresentação aos jornalistas no lugar que vai receber o certame: o Beato Innovation District (Hub Criativo do Beato). Reconhecendo que a edição portuguesa terá “especificidades próprias”, Balsemão garante que “o espírito será certamente o mesmo”, e abre a porta à possibilidade de gerar co-produções portuguesas com o selo Tribeca. A programação será anunciada no verão.

Além de Robert de Niro, já é certo que o festival trará a Portugal a realizadora Patty Jenkins, realizadora de Wonderwoman (2017), a atriz Whoopi Goldberg, reconhecida por títulos como Do Cabaré para o Convento (1992), o ator Griffin Dunne, de Nova Iorque Fora de Horas, (1985) e a produtora Jane Rosenthal.

Ao contrário da versão original, com a duração de quatro semanas, a versão portuguesa do festival será condensada em dois dias. “Lisboa pode ser a cidade do cinema”, disse Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, numa apresentação que também contou com a presença de Leonel Vieira, realizador português, e Gonçalo Reis, desde janeiro administrador não executivo da EGEAC, a empresa municipal de cultura da CML.

O Festival de Cinema de Tribeca foi criado por Jane Rosenthal, Robert De Niro e Craig Hatkoff, em 2001, para ajudar Nova Iorque a reerguer-se após os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center. O primeiro festival, em 2002, foi concebido como uma forma de estímulo económico, com o objetivo de atrair visitantes de volta à baixa de Manhattan após a tragédia.

Nas últimas duas décadas, o festival foi conquistando relevância, sobretudo na área do cinema independente, documentário e curta-metragem. O evento, muitas vezes apelidado “Hollywood no [rio] Hudson”, sofre com o facto de ser realizado mais tarde no calendário, o que o priva do burburinho pré-Oscares de que gozam festivais como Veneza ou Toronto. Este ano, por exemplo, o festival acontece entre 5 e 16 de junho.

Na história do festival norte-americano são raras as presenças de filmes portugueses. Contam-se apenas duas, com a curta-metragem Arena (2009), de João Salaviza, e a curta de animação Surpresa (2017), de Paulo Patrício.