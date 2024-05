Na Gulbenkian há um "atlas" de Álvaro Siza Vieira, que nos desenhos mostra "uma forma de pensar"

Com uma preocupação expressa por não desvirtuar a arquitetura do espaço expositivo da Fundação Gulbenkian, a Galeria principal foi mantida praticamente intacta, deixando as enormes janelas revelar a natureza exterior do museu. A luz natural permite deambular em torno dos 147 metros de mesas em alumínio onde constam as obras (edificadas ou não) de assinatura Siza Vieira. “Queríamos que se analisasse como se analisam nos escritórios dos arquitetos, em mesas”, sorri. Vários verbos populam as mesas por ordem alfabética: “afastar”, “afilar”, “aquecer”, “articular”, “baixar”, “cobrir”…

Na mesa onde em letras garrafais se lê “viver”, mostram-se projetos de habitação, lembrando o compromisso social de Siza com a arquitetura pública que realiza. Por “casualidade do idioma”, voar é o último verbo, nota Quintáns Eiras. “É alfabeticamente uma sorte. O que tem a ver com o mundo da arquitetura “voar”? Imaginamos o presente e o futuro. O desenho para Siza representa conquistar o futuro, imaginar como pode ser”.

Mais adiante, há um espaço para imaginar o que já é. Entre quatro paredes, projetam-se 900 imagens ao longo de 15 minutos. A cada três segundos, obras emblemáticas desfilam perante o olhar, como a Faculdade de Arquitetura do Porto, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, a Igreja do Marco de Canaveses, a Agência do Banco Pinto & Sotto Mayor, em Oliveira de Azeméis, ou a Casa de Chá da Boa Nova, restaurante de onde saíram algumas das peças de mobiliário que também ocupam o espaço expositivo.