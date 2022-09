Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi assunto tabu durante mais de quarenta anos. Maria Antónia Siza, mulher de Álvaro Siza Vieira, morreu aos 32 anos, a 11 de janeiro de 1973, e falar-se sobre ela só voltou a ser possível quando o marido, viúvo sem nunca mais ter voltado a casar, deu o seu consentimento aos amigos e conhecidos. Tinha decidido doar uma parte do acervo dela à Fundação Calouste Gulbenkian e conversava sobre Maria Antónia com o jornalista Valdemar Cruz, pondo os amigos à-vontade para também o fazerem. A história foi revelada em 2016 no semanário “Expresso”. Depois de uma nova doação para fazer aumentar este espólio, cem desenhos do vasto acervo de Maria Antónia à Fundação de Serralves, e nas vésperas de uma exposição em Serralves (a partir de 8 de setembro), fomos ouvir os especialistas traçarem o perfil artístico daquela que o grande arquiteto português mais amou.

Espírito rebelde, personalidade arrebatadora, Maria Antónia Siza desenhava uma extraordinária radicalidade num meio artístico muito fechado e de difícil acesso. Tinha 17 anos quando se inscreveu na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Chegava à escola vinda de uma família burguesa, média-alta, conservadora e muito religiosa. A sua educação tinha tido lugar em colégios católicos e a chegada às Belas-Artes tinha tudo para não ser fácil. Além do mais era mulher, outra dificuldade acrescida. Terá que crescer entre José Rodrigues, Ângelo de Sousa, Armando Alves, Alberto Carneiro, António Quadros, Jorge Pinheiro, o próprio Álvaro Siza. A tarefa, porém, surge aos olhos de quem a vê desenhar como uma forma libertadora.

Maria Antónia é elogiada, desde logo, pelo diretor da Escola Superior de Belas-Artes do Porto, Carlos Ramos. A força da doutrina dá-lhe, porém, asas para dela se desvincular. “Dizer que ela desenha bem… salta à vista, ela domina todo o vocabulário e não precisa de academismos para se afirmar. Maria Antónia tinha a capacidade de pensar o desenho por dentro. Os austríacos, Klimt e Schiele deveriam ser referência para o desenho de Maria Antónia, que faz uma interrogação sobre o próprio desenho”, afirma Bernardo Pinto de Almeida ao Observador, ele que foi chamado a escrever o catálogo que acompanhou a exposição de Maria Antónia Siza em 2002, na Árvore, cooperativa portuense onde ela tinha exposto em 1970, naquela que foi a sua única mostra em vida.

