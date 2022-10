“Vou chegar uns 10 minutos atrasada, tive que ir a uma fábrica. Até já.” Por estes dias, a vida de Susana Bettencourt é assim, repleta de imprevistos e contratemos, mas nada que tire o sorriso e a vontade de conversar à designer de moda. Na sua nova morada criativa em Guimarães, cidade onde vive há três anos, o barulho da máquina de malha confunde-se com o ritmo das suas palavras, tal como aconteceu durante a sua infância vivida na ilha de S. Miguel, nos Açores, onde com apenas cinco anos aprendeu a fazer crochet e tricot.

Cresceu entre tecidos, agulhas e livros da Singer e da Oliva, começou por vestir bonecas, o primeiro conjunto branco foi inspirado na Marilyn Monroe, e era capaz de passar horas a coser, o que chamou a atenção dos pais. Com 18 anos partiu para Londres para estudar moda e foi lá que descobriu o poder da malha, aprendeu a trabalhar além de todas as contrariedades pessoais e vendeu peças da sua autoria para a cantora Lady Gaga. O caminho estava aberto para Susana Bettencourt crescer e foi isso que fez com a sua marca homónima, lançada em 2011.

Regressou a Portugal para trabalhar na indústria, mas rapidamente percebeu que a rotina e a monotonia não combinavam com a sua efervescência, insatisfação e inquietude criativas. Se as referências, a estética e a noção de look chegaram mais tarde, a técnica, os contrates gráficos e a importância da cor sempre ocuparam espaço na bagagem de Susana Bettencourt.

