Em 1998, há 25 anos, a vida de Ticha Penicheiro mudou. E ao mesmo tempo, também há 25 anos, mudou a vida do basquetebol português. Depois de deixar a Figueira da Foz, de seguir para o União de Santarém e de se mudar para os EUA à procura de um sonho que nunca ninguém tinha perseguido, chegou à WNBA. À novíssima WNBA, inaugurada no ano anterior para ser o maior patamar de sempre do basquetebol feminino.

E por lá, ao longo de 15 anos, foi das melhores de sempre. Ganhou um campeonato com as Sacramento Monarchs em 2005, teve o recorde de mais assistências realizadas durante vários anos e em 2019 foi selecionada para integrar o Hall of Fame da WNBA. Terminou a carreira em 2012, já com 38 anos e depois de passagens pelas Los Angeles Sparks e pelas Chicago Sky, e é agora agente de jovens jogadoras que procuram alcançar os sonhos que ela própria atingiu.

