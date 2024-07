Nas ruas do MIMO, estivemos em Amarante ou foi o mundo num festival?

Num largo, numa igreja, nos claustros, numa sala de teatro. O MIMO foi de África ao Brasil, do Chile a Portugal e não deixou de fazer paragens pelos Estados Unidos e o Reino Unido. Todos estes lugares com elementos em comum: mais do que os géneros — que para o icónico produtor Mário Caldato Jr, com quem falámos mais à frente, não importa categorizar – a música. Foi disso que sempre se tratou, a possibilidade de se dialogar através do som, mesmo que partisse do chilrar dos pássaros no poiso dos claustros, do sino da igreja que remarcava hora após hora a conversa de Marcelo D2 ou o bater de pé que percorria a ponte de São Gonçalo e se ouvia ecoar nos corredores do centro da cidade enquanto os Ilê Ayiê — o primeiro bloco de samba afro-brasileiro que surgiu em Salvador da Bahia e que comemora 50 anos — descia, pela primeira vez, as ruas de Amarante.

Nunca um bloco de samba tinha percorrido as mesmas ruas da cidade que Teixeira de Pascoes e Alexandre O’Neill descreviam nos seus poemas, nos meses de férias que passavam na cidade. O’Neill pelos 17 anos e Teixeira de Pascoes uma vida inteira. E este é um dado relevante, porque mais de uma centena de pessoas, das mais diversas nacionalidades acompanhavam batuque após batuque, ritmo, após ritmo, o bloco Ilê Ayiê. Desde a criança que ficava às cavalitas dos pais, à chefe de cozinha da Taberna Miranda que saiu à varanda com o samba no pé. Ao longo dos três dias o festival fez-se dentro e fora de palco, com dezenas de milhares de pessoas.

“A minha maior contribuição para o rap é cantar samba”, começa por afirmar Marcelo D2 enquanto olha em seu redor. Estávamos dentro da sala destinada à exposição Ocupação Iboru, curada pelo músico e por Luíza Machado Peixoto, que conta com a participação de diversos artistas do mais variado leque de artes, desde a fotografia à ilustração. Além da música, a curadoria e o “roteirismo” são agora ofícios que fazem parte do artista de 56 anos, em que quase 30 deles foram dedicados àquilo que de melhor sabe fazer: “A arte do combate, a arte da resistência”.